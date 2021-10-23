В Україні другу добу поспіль понад 23 тисячі випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 23 229 нових випадків коронавірусної хвороби. Статистика добових захворювань другий день поспіль перевищує 23-тисячний поріг – рекордний за весь час пандемії.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я України.

 

Найбільшу кількість добових випадків виявили у Дніпропетровській (1832), Львівській (1754), Одеській (1499), Харківській (1409), Донецькій (1230) областях і в Києві (1221).

 

Минулої доби шпиталізували 5362 людей. 

 

За день зареєстрували 483 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

 

В Україні за весь час пандемії захворіло 2 748 614 осіб.

 

Померло 63 486 людей.

 

23.10.2021

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