Галицькі хроніки COVID-19: 22 жовтня.

Станом на 09:00 22 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 353 112 хворих на сovid-19. За минулу добу 2942 нових випадки: 1647 – на Львівщині (проведено 3102 ПЛР-дослідження), 696 – на Тернопіллі (проведено 1826 ПЛР-досліджень) та 599 – на Івано-Франківщині (проведено 1704 ПЛР-дослідження).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 41 летальний випадок внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 18 людей померло у Львівській області, 16 – у Тернопільській області, семеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 жовтня (09:00): 85 369 випадків, 696 нових
Тернопіль – 155 осіб
Теребовлянський район – 23 особи
Тернопільський район – 84 особи
Бережанський район – 21 особа
Борщівський район – 38 осіб
Бучацький район – 42 особи
Гусятинський район – 31 особа
Заліщицький район – 34 особи
Збаразький район – 35 осіб
Зборівський район – 31 особа
Кременецький район – 18 осіб
Козівський район – 15 осіб
Лановецький район – 16 осіб
Монастириський район – 11 осіб
Підволочиський район – 21 особа
Підгаєцький район – 7 осіб
Чортківський район – 56 осіб
Шумський район – 28 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 жовтня (09:00): 169 220 випадків, 1647 нових
Львів – 684 особи
Бродівський район – 44 особи
Буський район – 61 особа
Городоцький район – 69 осіб
Дрогобицький район – 96 осіб
Жидачівський район – 32 особи
Жовківський район – 98 осіб
Золочівський район – 26 осіб
Кам’янка-Бузький район – 46 осіб
Миколаївський район – 55 осіб
Перемишлянський район – 33 особи
Пустомитівський район – 118 осіб
Радехівський район – 22 особи
Самбірський район – 28 осіб
Сокальський район – 80 осіб
Старосамбірський район – 15 осіб
Стрийський район – 79 осіб
Турківський район – 2 особи
Яворівський район – 59 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 жовтня (09:00): 98 523 випадки, 599 нових
Івано-Франківськ – 141 особа
Богородчанський район – 43 особи
Верховинський район – 8 осіб
Галицький район – 35 осіб
Городенківський район – 11 осіб
Долинський район – 51 особа
Калуський район – 56 осіб
Коломийський район – 88 осіб
Косівський район – 40 осіб
Надвірнянський район – 64 особи
Рогатинський район – 24 особи
Рожнятівський район – 11 осіб
Снятинський район – 4 особи
Тисменицький район – 23 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
22.10.2021