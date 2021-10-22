Галицькі хроніки COVID-19: 22 жовтня.

Станом на 09:00 22 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 353 112 хворих на сovid-19. За минулу добу 2942 нових випадки: 1647 – на Львівщині (проведено 3102 ПЛР-дослідження), 696 – на Тернопіллі (проведено 1826 ПЛР-досліджень) та 599 – на Івано-Франківщині (проведено 1704 ПЛР-дослідження).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 41 летальний випадок внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 18 людей померло у Львівській області, 16 – у Тернопільській області, семеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 жовтня (09:00): 85 369 випадків, 696 нових

Тернопіль – 155 осіб

Теребовлянський район – 23 особи

Тернопільський район – 84 особи

Бережанський район – 21 особа

Борщівський район – 38 осіб

Бучацький район – 42 особи

Гусятинський район – 31 особа

Заліщицький район – 34 особи

Збаразький район – 35 осіб

Зборівський район – 31 особа

Кременецький район – 18 осіб

Козівський район – 15 осіб

Лановецький район – 16 осіб

Монастириський район – 11 осіб

Підволочиський район – 21 особа

Підгаєцький район – 7 осіб

Чортківський район – 56 осіб

Шумський район – 28 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 жовтня (09:00): 169 220 випадків, 1647 нових

Львів – 684 особи

Бродівський район – 44 особи

Буський район – 61 особа

Городоцький район – 69 осіб

Дрогобицький район – 96 осіб

Жидачівський район – 32 особи

Жовківський район – 98 осіб

Золочівський район – 26 осіб

Кам’янка-Бузький район – 46 осіб

Миколаївський район – 55 осіб

Перемишлянський район – 33 особи

Пустомитівський район – 118 осіб

Радехівський район – 22 особи

Самбірський район – 28 осіб

Сокальський район – 80 осіб

Старосамбірський район – 15 осіб

Стрийський район – 79 осіб

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 59 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 жовтня (09:00): 98 523 випадки, 599 нових

Івано-Франківськ – 141 особа

Богородчанський район – 43 особи

Верховинський район – 8 осіб

Галицький район – 35 осіб

Городенківський район – 11 осіб

Долинський район – 51 особа

Калуський район – 56 осіб

Коломийський район – 88 осіб

Косівський район – 40 осіб

Надвірнянський район – 64 особи

Рогатинський район – 24 особи

Рожнятівський район – 11 осіб

Снятинський район – 4 особи

Тисменицький район – 23 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.