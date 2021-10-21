Галицькі хроніки COVID-19: 21 жовтня.

Станом на 09:00 21 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 350 170 хворих на сovid-19. За минулу добу 3036 нових випадків: 1388 – на Львівщині (проведено 3926 ПЛР-досліджень), 787 – на Тернопіллі (проведено 3433 ПЛР-дослідження) та 861 – на Івано-Франківщині.
Таким чином, вчора зафіксувався абсолютний максимум захворюваності на covid-19 в цілому у Галичині за увесь час пандемії. Попередній пік був 1 квітня цього року, і зараз він перевершений. Що ж до окремих статистичних даних по областях, то найбільші цифри подобового приросту діагностованих випадків спостерігали 26 лютого 2021 року для Івано-Франківщини – 892 випадки, 1 квітня 2021 року для Львівщини – 1668 випадків і 7 квітня 2021 року для Тернопілля – 796 випадків.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 60 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 41 людина померла у Львівській області, п'ятеро – у Тернопільській області, 14 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 жовтня (09:00): 84 673 випадки, 787 нових
(за данини Тернопільського ОЦКПХ МОЗ України – 785 нових випадків)
Тернопіль – 153 особи
Бережанський район – 22 особи
Борщівський район – 76 осіб
Бучацький район – 34 особи
Гусятинський район – 45 осіб
Заліщицький район – 45 осіб
Зборівський район – 15 осіб
Збаразький район – 53 особи
Кременецький район – 46 осіб
Козівський район – 32 особи
Лановецький район – 23 особи
Монастириський район – 15 осіб
Тернопільський район – 68 осіб
Теребовлянський район – 35 осіб
Підгаєцький район – 17 осіб
Підволочиський район – 28 осіб
Чортківський район – 56 осіб
Шумський район – 22 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 жовтня (09:00): 167 573 випадки, 1388 нових
Львів – 605 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 жовтня (09:00): 97 924 випадки, 861 новий
Івано-Франківськ – 152 особи
Тисменицький район – 40 осіб
Надвірнянський район – 63 особи
Снятинський район – 92 особи
Косівський район – 42 особи
Калуський район – 62 особи
Долинський район – 90 осіб
Тлумацький район – 33 особи
Галицький район – 27 осіб
Коломийський район – 106 осіб
Рожнятівський район – 18 осіб
Богородчанський район – 54 особи
Городенківський район – 37 осіб
Верховинський район – 18 осіб
Рогатинський район – 27 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.21.10.2021