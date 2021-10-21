Галицькі хроніки COVID-19: 21 жовтня.

Станом на 09:00 21 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 350 170 хворих на сovid-19. За минулу добу 3036 нових випадків: 1388 – на Львівщині (проведено 3926 ПЛР-досліджень), 787 – на Тернопіллі (проведено 3433 ПЛР-дослідження) та 861 – на Івано-Франківщині.

Таким чином, вчора зафіксувався абсолютний максимум захворюваності на covid-19 в цілому у Галичині за увесь час пандемії. Попередній пік був 1 квітня цього року, і зараз він перевершений. Що ж до окремих статистичних даних по областях, то найбільші цифри подобового приросту діагностованих випадків спостерігали 26 лютого 2021 року для Івано-Франківщини – 892 випадки, 1 квітня 2021 року для Львівщини – 1668 випадків і 7 квітня 2021 року для Тернопілля – 796 випадків.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 60 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 41 людина померла у Львівській області, п'ятеро – у Тернопільській області, 14 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 жовтня (09:00): 84 673 випадки, 787 нових

(за данини Тернопільського ОЦКПХ МОЗ України – 785 нових випадків)

Тернопіль – 153 особи

Бережанський район – 22 особи

Борщівський район – 76 осіб

Бучацький район – 34 особи

Гусятинський район – 45 осіб

Заліщицький район – 45 осіб

Зборівський район – 15 осіб

Збаразький район – 53 особи

Кременецький район – 46 осіб

Козівський район – 32 особи

Лановецький район – 23 особи

Монастириський район – 15 осіб

Тернопільський район – 68 осіб

Теребовлянський район – 35 осіб

Підгаєцький район – 17 осіб

Підволочиський район – 28 осіб

Чортківський район – 56 осіб

Шумський район – 22 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 жовтня (09:00): 167 573 випадки, 1388 нових

Львів – 605 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 жовтня (09:00): 97 924 випадки, 861 новий

Івано-Франківськ – 152 особи

Тисменицький район – 40 осіб

Надвірнянський район – 63 особи

Снятинський район – 92 особи

Косівський район – 42 особи

Калуський район – 62 особи

Долинський район – 90 осіб

Тлумацький район – 33 особи

Галицький район – 27 осіб

Коломийський район – 106 осіб

Рожнятівський район – 18 осіб

Богородчанський район – 54 особи

Городенківський район – 37 осіб

Верховинський район – 18 осіб

Рогатинський район – 27 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.