Німці звинувачують австрійців у шпигунстві на користь Росії.

Це стало відомо зі статті на сайті Bloomberg.

 

 

Влада Німеччини висловлює поважні побоювання, що російські спецслужби отримують допомогу від співробітників австрійської розвідки. Про це йдеться у статті на сайті інформаційної аґенції Bloomberg, опублікованій в середу, 20 жовтня.

 

Згідно з документами, якими диспонує Bloomberg, німецьке Федеральне відомство з кримінальних справ (Bundeskriminalamt – BKA) в 2019 році надіслало відповідним відомствам у Відні ноту зі звинуваченням в тому, що двоє аґентів австрійської розвідки передали Москві конфіденційну інформацію. У листі від дев’ятого жовтня 2019 року, про який раніше не повідомлялося, BKA запросило у антикорупційного бюро Австрії докази щодо підозрюваних і інформацію про статус розслідування. Через кілька тижнів після запиту австрійські офіційні особи заявили, що у них немає відомостей про передачу розвідданих іноземним спецслужбам.

 

У вересні один зі згаданих у листі BKA австрійських розвідників Еґісто Отт (Egisto Ott) відкинув звинувачення в тому, що він передавав Росії інформацію, яка стосується національної безпеки, чи що він зловживав своїм службовим становищем.

 

У 2020 році колишнього офіцера з Австрії визнали винним у шпигунстві на користь Росії. За даними слідства, він понад 25 років надавав російській розвідці інформацією про озброєння і бойові завданнях австрійських наземних військ і військово-повітряних сил.

21.10.2021

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