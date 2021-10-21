Німці звинувачують австрійців у шпигунстві на користь Росії.

Це стало відомо зі статті на сайті Bloomberg.

Влада Німеччини висловлює поважні побоювання, що російські спецслужби отримують допомогу від співробітників австрійської розвідки. Про це йдеться у статті на сайті інформаційної аґенції Bloomberg, опублікованій в середу, 20 жовтня.

Згідно з документами, якими диспонує Bloomberg, німецьке Федеральне відомство з кримінальних справ (Bundeskriminalamt – BKA) в 2019 році надіслало відповідним відомствам у Відні ноту зі звинуваченням в тому, що двоє аґентів австрійської розвідки передали Москві конфіденційну інформацію. У листі від дев’ятого жовтня 2019 року, про який раніше не повідомлялося, BKA запросило у антикорупційного бюро Австрії докази щодо підозрюваних і інформацію про статус розслідування. Через кілька тижнів після запиту австрійські офіційні особи заявили, що у них немає відомостей про передачу розвідданих іноземним спецслужбам.

У вересні один зі згаданих у листі BKA австрійських розвідників Еґісто Отт (Egisto Ott) відкинув звинувачення в тому, що він передавав Росії інформацію, яка стосується національної безпеки, чи що він зловживав своїм службовим становищем.

У 2020 році колишнього офіцера з Австрії визнали винним у шпигунстві на користь Росії. За даними слідства, він понад 25 років надавав російській розвідці інформацією про озброєння і бойові завданнях австрійських наземних військ і військово-повітряних сил.