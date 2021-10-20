Галицькі хроніки COVID-19: 20 жовтня.

Станом на 09:00 20 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 347 134 хворих на сovid-19. За минулу добу 1977 нових випадків: 943 – на Львівщині (проведено 3926 ПЛР-досліджень), 588 – на Тернопіллі (проведено 2502 ПЛР-дослідження) та 446 – на Івано-Франківщині (проведено 1985 ПЛР-досліджень).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 58 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 29 людей померло у Львівській області, 14 – у Тернопільській області, 15 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 жовтня (09:00): 83 886 випадків, 588 нових

Тернопіль – 173 особи

Тернопільський район – 69 осіб

Теребовлянський район – 22 особи

Бережанський район – 18 осіб

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 30 осіб

Заліщицький район – 7 осіб

Збаразький район – 40 осіб

Зборівський район – 36 осіб

Кременецький район – 62 особи

Козівський район – 10 осіб

Монастириський район – 8 осіб

Лановецький район – 19 осіб

Підволочиський район – 35 осіб

Чортківський район – 36 осіб

Шумський район – 15 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 жовтня (09:00): 166 185 випадків, 943 нові

Львів – 330 осіб

Бродівський район – 12 осіб

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 26 осіб

Дрогобицький район – 24 особи

Жидачівський район – 33 особи

Жовківський район – 69 осіб

Золочівський район – 27 осіб

Кам'янка-Бузький район – 47 осіб

Миколаївський район – 27 осіб

Мостиський район – 32 особи

Перемишлянський район – 20 осіб

Пустомитівський район – 37 осіб

Радехівський район – 29 осіб

Самбірський район – 35 осіб

Сколівський район – 8 осіб

Сокальський район – 24 особи

Старосамбірський район – 28 осіб

Стрийський район – 77 осіб

Турківський район – 7 осіб

Яворівський район – 49 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 жовтня (09:00): 97 063 випадки, 446 нових

Івано-Франківськ – 101 особа

Богородчанський район – 19 осіб

Верховинський район – 11 осіб

Галицький район – 27 осіб

Городенківський район – 24 особи

Долинський район – 38 осіб

Калуський район – 60 осіб

Коломийський район – 35 осіб

Косівський район – 26 осіб

Надвірнянський район – 14 осіб

Тисменицький район – 25 осіб

Тлумацький район – 2 особи

Рогатинський район – 20 осіб

Рожнятівський район – 34 особи

Снятинський район – 10 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.