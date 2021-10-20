Галицькі хроніки COVID-19: 20 жовтня.

Станом на 09:00 20 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 347 134 хворих на сovid-19. За минулу добу 1977 нових випадків: 943 – на Львівщині (проведено 3926 ПЛР-досліджень), 588 – на Тернопіллі (проведено 2502 ПЛР-дослідження) та 446 – на Івано-Франківщині (проведено 1985 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 58 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 29 людей померло у Львівській області, 14 – у Тернопільській області, 15 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 жовтня (09:00): 83 886 випадків, 588 нових
Тернопіль – 173 особи
Тернопільський район – 69 осіб
Теребовлянський район – 22 особи
Бережанський район – 18 осіб
Борщівський район – 3 особи
Бучацький район – 6 осіб
Гусятинський район – 30 осіб
Заліщицький район – 7 осіб
Збаразький район – 40 осіб
Зборівський район – 36 осіб
Кременецький район – 62 особи
Козівський район – 10 осіб
Монастириський район – 8 осіб
Лановецький район – 19 осіб
Підволочиський район – 35 осіб
Чортківський район – 36 осіб
Шумський район – 15 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 жовтня (09:00): 166 185 випадків, 943 нові
Львів – 330 осіб
Бродівський район – 12 осіб
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 26 осіб
Дрогобицький район – 24 особи
Жидачівський район – 33 особи
Жовківський район – 69 осіб
Золочівський район – 27 осіб
Кам'янка-Бузький район – 47 осіб
Миколаївський район – 27 осіб
Мостиський район – 32 особи
Перемишлянський район – 20 осіб
Пустомитівський район – 37 осіб
Радехівський район – 29 осіб
Самбірський район – 35 осіб
Сколівський район – 8 осіб
Сокальський район – 24 особи
Старосамбірський район – 28 осіб
Стрийський район – 77 осіб
Турківський район – 7 осіб
Яворівський район – 49 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 жовтня (09:00): 97 063 випадки, 446 нових
Івано-Франківськ – 101 особа
Богородчанський район – 19 осіб
Верховинський район – 11 осіб
Галицький район – 27 осіб
Городенківський район – 24 особи
Долинський район – 38 осіб
Калуський район – 60 осіб
Коломийський район – 35 осіб
Косівський район – 26 осіб
Надвірнянський район – 14 осіб
Тисменицький район – 25 осіб
Тлумацький район – 2 особи
Рогатинський район – 20 осіб
Рожнятівський район – 34 особи
Снятинський район – 10 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.20.10.2021