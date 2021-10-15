До "червоної" зони зарахували ще чотири області.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла до червоного рівня епідемічної небезпеки ще чотири області.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Telegram.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 18 жовтня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей", – написав він.

Також комісія постановила застосувати на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, 15 жовтня до "червоної зони" перейшла Херсонська область.