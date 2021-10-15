Депутат облради намагається скасувати межі історичного ареалу Львова в суді.

 

Компанія «Лемберг Медікал Центр» подала позов і хоче визнати протиправним затвердження меж історичного ареалу Львова. У четвер, 30 вересня, суддя Львівського окружного адміністративного суду Оксана Карп’як відкрила відповідне провадження, повідомили «Наші гроші. Львів».

 

 

Йдеться про оскарження рішення «Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова», яке виконком затвердив у грудні 2005 року. Це – основний документ, який використовує Львівська міська рада, щоб регулювати забудову в історичній частині міста.

 

Представником компанії «Лемберг Медікал Центр» в суді є Олексій Різник − депутат Львівської міської ради від «ЄС» та очільник комісії архітектури, містобудування та розвитку територій. У коментарі редакції «Наші гроші. Львів» він зазначив, що фірма оскаржує рішення, тому що «воно затверджене з порушеннями». Підготовче засідання у справі призначили на четвер, 28 жовтня.

 

Директором «Лемберг Медікал Центр» є депутат Львівської обласної ради від «ЄС», Григорій Козловський. Ця фірма орендує ділянку в межах історичного ареалу міста − на вул. Якова Раппапорта, 6 у Львові та збудувала там приватний медичний центр. У квітні власником цього приміщення став однорічний син Григорія Козловського – Ярема.

 

Компанією «Лемберг Медікал Центр» раніше володіла дружина депутата Козловського Юлія. Втім нещодавно односібним власником став Євген Лобов.

 

Це вже не перша спроба фірми «Лемберг Медікал Центр» судитися з Львівською міською радою про межі історичного ареалу Львова. У 2020 році суддя Ірена Гулкевич повернула компанії позовну заяву, бо Олексій Різник не додав документи, які підтверджують його повноваження підписувати позов фірми.

 

 

Нагадаємо, що нові межі історичного ареалу Львова ще до січня 2019 року мало затвердити Міністерство культури та інформаційної політики України. Для цього Львівська міська рада мала подати такий документ, як історико-архітектурний опорний план. Довгий час процес затягували, бо, зокрема, хотіли затвердити межі історичного ареалу й на сесії міської ради. Однак 7 жовтня депутати не погодили цієї ухвали, «за» проголосувало лише 28 присутніх. При цьому Олексій Різник не голосував за це, заявивши на початку засідання сесії про конфлікт інтересів – у нього є нерухомість в центрі міста.

 

Зазначимо, межі історичного ареалу є частиною такого документу, як історико-архітектурний опорний план. Через відсутність ІАОП, погодженого Мінкультури, виникають суперечки щодо законності будівництва в історичній частині міста.

 

Фото dailylviv.com, lviv.nashigroshi.org, radako.com.ua

15.10.2021

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