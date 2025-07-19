Трамп подав позов на $10 млрд проти Wall Street Journal.

Він вимагає $10 млрд компенсацію за статтю про свої зв’язки з Джеффрі Епштейном.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп подав позов проти власника газети The Wall Street Journal (WSJ ), двох репортерів, компанії News Corp та її засновника, медіамагната Руперта Мердока. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Глава Білого дому вимагає відшкодування на суму не меншу за 10 мільярдів доларів.

Трамп вважає, що газета завдали йому «неймовірної» фінансової та репутаційної шкоди своєю публікацією, де стверджується, що 2003 року він нібито відправив Джеффрі Епштейну вітального листа з відвертим малюнком і натяком на «спільні секрети». Трамп вважає, що стаття має завідомо неправдивий характер.

Позов подано до федерального суду Південного округу Флориди. «Ми щойно подали потужний позов проти всіх, хто причетний до публікації неправдивої, зловмисної, наклепницької, фейкової “статті” у нікчемному “виданні”, тобто The Wall Street Journal. Чекаю з цікавістю, коли Руперт Мердок даватиме свідчення в суді... Це буде цікаво!», – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Джеффрі Епштейн – фінансист, який звинувачувався у створенні мережі з вербування та сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат, яка діяла багато років. У 2019 році він наклав на себе руки у в'язниці.

Прихильники Трампа підозрюють, що влада приховує зв'язки Епштейна з впливовими фігурами. Під тиском громадськості Трамп доручив генпрокурору Пем Бонді (Pam Bondi) домагатися розсекречення протоколів великого журі в справі Епштейна. Мін'юст вже подав відповідне клопотання, пообіцявши захистити особисті дані жертв.

Згідно з публікацією у Wall Street Journal, лист Трампа нібито входив до подарункової книги до дня народження Епштейна. У ньому містилися фрази, обрамлені малюнком оголеної жінки, і підписом «Дональд». За твердженням газети, лист закінчувався словами: «З днем народження – і нехай кожен день буде ще однією чудовою таємницею».