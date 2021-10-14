Число добових захворювань на ковід перевищило шестимісячний максимум.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 18 881 випадок захворювання на коронавірусну хворобу. Це п'ятий за значенням показник захворювань за весь час пандемії в Україні. Попередній максимум був 9 квітня – 19 676 недужих. Рекорд пандемії – 20 341 (3 квітня).

 

Динаміка захворювань на ковід (подобово)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільше добових випадків зафіксували у Харківській (1665), Дніпропетровській (1232), Одеській (1191), Львівській (1132), Житомирській (1107), Сумській (1003) областях.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Офіційна статистика має на обліку 225 349 активних захворювань на ковід. Найбільше недужих – у Харківській (23 364), Одеській (18 573), Львівській (18 074), Дніпропетровській (17 148) областях.

 

Минулої доби в Україні шпиталізували 4633 людини.

 

За добу зареєстрували 412 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. 

 

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

 

В Україні за весь час пандемії захворіло 2 597 275 осіб.

 

Померло 59 935 людей.

 

14.10.2021

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