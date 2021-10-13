У Львові запровадили посилений карантин.

 

У Львові з понеділка, 18 жовтня, почнуть діяти нові карантинні обмеження: у торгівлі, сфері послуг, розваг зможуть працювали лише ті, хто має сертифікати про вакцинацію або актуальний негативний ПЛР-тест. Для школярів запланували двотижневі канікули. Таке рішення прийняла сьогодні, 13 жовтня, міська комісія ТЕБ і НС.

 

 

«Складні часи потребують оперативних і непростих рішень. Прошу уважно прочитати цей текст і зрозуміти його, без придумувань та перекручень. Із 18 жовтня Львів житиме за новими карантинними правилами. Бережіть себе та рідних», – заявив міський голова Андрій Садовий.

 

Торгівля і послуги

 

Промислові, продовольчі ринки і магазини, торгові центри, перукарні та салони краси: зможуть працювати лише вакциновані працівники або з актуальним негативним ПЛР-тестом. У закладах має бути повне дотримання маскового режиму, торгові площі можна заповнювати до 50%.

 

Заклади громадського харчування

 

Можуть працювали лише за умови стовідсоткового охоплення працівників вакцинацією або з негативними ПЛР-тестами. Заклади можуть працювати до 23:00, зали можуть бути заповнені наполовину, за одним столиком можна розміщувати до чотирьох людей.

 

 

Готелі та хостели

 

Працюватимуть лише за умови стовідсоткового охоплення працівників вакцинацією або з негативними ПЛР-тестами.

 

Спортзали

 

Можуть відвідувати лише вакциновані особи або з негативним ПЛР-тестом. Усі працівники повинні бути вакциновані. Заповненість – не більше 50%.

 

Культура

 

Заборонено проводити будь-які масові заходи, за винятком подій, де всі організатори та всі учасники мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до початку заходу.

 

У Львові театри, кінотеатри, музеї, галереї, філармонія, органний зал працюватимуть лише для відвідувачів, які мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест. Дозволена кількість відвідувачів – не більше 50% від загальної кількості місць.

 

Тимчасом бібліотеки працюватимуть лише на видачу книг. Народні доми, гуртки та секції не працюватимуть.

 

Шкільна освіта

 

Усі школярі Львова, в тому числі і молодших класів, підуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Також це стосується позашкільної освіти: музичні школи йдуть на канікули, а народні доми, гуртки та секції не працюватимуть. Виняток зробили для дитсадків – вони працюватимуть.

 

Проте якщо упродовж двох тижнів ситуація з поширенням коронавірусної інфекції і стрімким ростом кількіості хворих не стабілізується, у Львові карантин зроблять ще більш жорстким.

 

Як розповів на брифінгу перший заступник міського голови Андрій Москаленко, у такому випадку з 1 листопада у торгові центри, ринки, кафе і ресторани, а також всі магазини дозволено буде впускати лише тих відвідувачів, хто має сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Обов'язок перевірки документів буде покладений на працівників закладів, крамниць на вході.

 

Зазначимо, за останню добу до медзакладів Львова госпіталізували 103 осіб. Загалом у стаціонарах перебуває 704 особи: 645 з них має Covid-19, 50 – у реанімації, 20 людей підключено до апаратів ШВЛ.

 

Фото city-adm.lviv.ua

13.10.2021

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