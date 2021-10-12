Зеленський обговорив перспективи Normandie із Меркель та Макроном.

 

Президент України Володимир Зеленський у понеділок увечері відбув розмову з канцлером Німеччини Анґелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном.

 

 

Як повідомила пресова служба ОП, керівник Української держави подякував Німеччині та Франції за незмінну позицію на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також активну участь у переговорах у "Нормандському форматі", висловивши сподівання на таку ж активну участь і в майбутньому.

 

Сторони обговорили подальші кроки з метою мирного врегулювання на Донбасі, а також підготовку до проведення чергового саміту "Нормандської четвірки".

 

Лідери Німеччини, Франції та України очікують від саміту конструктиву та досягнення домовленостей щодо узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення стійкого миру на Донбасі. Лідери трьох держав обговорили пропозиції щодо домовленостей, котрі міг би розглянути саміт у "Нормандському форматі".

 

Президент України поінформував співрозмовників про безпекову ситуацію на сході країни, а також про зусилля, яких докладає українська сторона з метою досягнення миру.

 

Німецький та французький лідери привітали вагомі практичні кроки української сторони, спрямовані на врегулювання конфлікту. Вони запевнили, що їхні держави й надалі докладатимуть усіх необхідних зусиль для мирного врегулювання на Донбасі.

 

Учасники зустрічі відзначили важливість дотримання сторонами зобов’язань, узятих на себе в Парижі у грудні 2019 року, та погодилися з необхідністю детального обговорення стану їхнього виконання під час наступного саміту "Нормандської четвірки".

 

Затим Анґела Меркель і Емманюель Макрон мали переговори із Володимиром Путіним.

 

12.10.2021

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