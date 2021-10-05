Львів’ян попередили про наближення «червоної зони» карантину.

Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував ситуацію із захворюваністю на Covid-19 у місті. За його словами, за останні дні динаміка госпіталізацій та кількості виявлених позитивних ПЛР-тестів не є позитивною, відтак ймовірність входження Львова у «червону» епідеміологічну зону уже найближчим часом цілком ймовірна.

«Ми червоної зони не уникнемо, ми вже у неї входимо. Думаю, за декілька днів питання буде стояти жорсткіше, бо є ріст захворюваності. За кількістю людей, які мають позитивний ПЛР-результат, динаміка негативна, також є велике завантаження на лікарні. Станом на ранок в лікарні швидкої допомоги було 372 людей госпіталізовано. За останню добу було госпіталізовано 35 людей, а не виписано нікого. Така динаміка зберігається останні 2 дні», – сказав Андрій Садовий у понеділок, 4 жовтня.

Він додав, що до лікарень у важкому стані госпіталізують переважно людей, які раніше не хворіли на коронавірус та не були вакцинованими. Відтак усіх мешканців просять вакцинуватись від коронавірусу, серед нових госпіталізованих – понад 95% пацієнтів невакциновані.

Сьогодні, 5 жовтня, уранці біля приймального відділення львівської Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги утворилися черги автомобілів швидкої допомоги, які доправляють хворих з СOVID-19, повідомила речниця лікарні Христина Каспшишак.

«За вчорашню добу маємо рекордну кількість поступлень від початку боротьби з пандемією – 81 особа. Станом на ранок у стаціонарі уже 409 підтверджених випадків. Вакцинованих – 1», – зазначила вона у дописі на свої facebook-сторінці.

Епідситуація з поширенням коронавірусної інфекції на Львівщині стабільно погіршується, і якщо негативна динаміка, яка спостерігається протягом останніх п’яти днів, збережеться, то за усіма показниками, визначеними відповідною постановою Кабміну, область перейде у «червону» зону. Такий прогноз сьогодні, 5 жовтня, під час пресбрифінгу дав директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Станом на ранок вівторка, 5 жовтня, у стаціонарах Львівщини перебуває 2034 хворих. Ліжкова «ковідна» мережа завантажена майже на 55%. Це на понад 10% більше, ніж було минулої п’ятниці, 1 жовтня. У реанімації перебуває 132 хворих, з них 34 – на ШВЛ.

«Улітку ми розслабилися, забули, що живемо у часи пандемії. Але карантин в Україні не скасовувався навіть на той період, коли вся країна перебувала у «зеленій» зоні. Ми й далі повинні пам’ятати про маски, дотримання соціальної дистанції і гігієну рук. Це наша безпека і безпека наших близьких, адже контагіозність вірусу зросла», – зазначив головний медик Львівщини.

Нагадав він і про необхідність вакцинації. За його інформацією, з усіх хворих, які перебувають сьогодні на лікуванні у визначених «ковідних» стаціонарах, вакцинованих – 2,5% і стан цих пацієнтів не вимагає перебування у реанімації. «Усі вакцини є у достатній кількості: AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac, яку тільки людина забажає», – додав Орест Чемерис.

Він повідомив, що у стаціонарах зростає частка пацієнтів віком від 30 років. Якщо раніше інкубаційний період коронавірусної хвороби становив від одного до двох тижнів, то сьогодні клінічні прояви розвиваються блискавично і людей госпіталізують з тяжкими пневмоніями. Зростає й частка госпіталізованих дітей.

Нагадаємо, «червоний» рівень епідемічної небезпеки встановлюють на території регіону за наявності упродовж трьох днів поспіль двох та більше таких ознак:

– завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, – понад 65%;

– кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення – менше ніж 300;

– кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення – понад 60%;

– коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) – більш як 20%;

– рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів порівняно з попереднім аналогічним періодом – більш як 50%.

Фото city-adm.lviv.ua, facebook.com/khrystyna.kaspshyshak