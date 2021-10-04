Український консул відвідала Саакашвілі в ізоляторі.

 

Український консул відвідала колишнього президента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі в пенітенціарному закладі міста Руставі в Грузії. Його стан задовільний.

 

 

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

 

"Український консул сьогодні відвідала громадянина України Міхеїла Саакашвілі в пенітенціарному закладі міста Руставі в Грузії. Стан Міхеїла Саакашвілі задовільний, скарг на умови тримання він не висловлював", – повідомив Ніколенко в коментарі аґенції "Інтерфакс-Україна".

 

Спікер запевнив, що МЗС і посольство України в Тбілісі продовжать надавати Саакашвілі консульську й правову допомогу як українському громадянину. Консул також взаємодіє з його адвокатами, додав Ніколенко.

 

Сам Саакашвілі продовжує голодуваня. Про це повідомив гендиректор опозиційного телеканалу "Мтаварі архі" Ніка Гварамія, який зустрівся із опальним політиком у понеділок.

 

"Я оголосив голодування, і я його не припиню в жодному разі, доки я та затримані через мене люди не будуть звільнені", – написав Саакашвілі в листі, який зачитав журналістам перед в'язницею Гварамія.

 

"Я не хотів засмучувати мою сім'ю та близьких, але відмовився заздалегідь від пропозиції лікарів про будь-яке медичне втручання в разі втрати свідомості", – додав Саакашвілі.

 

 

04.10.2021

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