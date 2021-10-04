Офіційний Київ намагатиметься повернути Саакашвілі до України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що питання повернення голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі в Україну обговорюватимуть на дипломатичному рівні, а також на рівні урядів України та Грузії.

Про це Зеленський сказав на пресконференції в неділю у Трускавці, повідомляє "Укрінформ".

“Пан Саакашвілі є громадянином України. Тому його це також стосується. Всі інституції – Міністерство закордонних справ і наші посольства, які працюють в Грузії; на рівні посла Грузії, який працює в Україні, і на рівні розмови між нашими Кабінетами Міністрів, на рівні розмов прем'єрів ми всі будемо цим займатися”, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що влада зобов'язана дбати про своїх громадян, в тому числі вирішувати питання їхнього повернення на батьківщину, якщо вони потрапили у біду.

Водночас Президент наголосив, що був заскочений рішенням Міхеїла Саакашвілі поїхати до Грузії.

“З приводу цікавої людини Міхеїла Саакашвілі. Я не знав, що він поїхав до Грузії, я був дуже здивований. Побачив про це в пресі”, – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що як Президент повинен думати про нього як про громадянина України. "А чому він так зробив... Напевне, він думав, що це такий політичний крок. Напевне, хоча я не знаю”, – зауважив Зеленський.

Водночас він наголосив, що вважає цей крок неправильним через те, що слід було врахувати всі ризики.

Після затримання Саакашвілі Міністерство закордонних справ запросило тимчасового повіреного Грузії в Україні, старшого радника Сандро Топурію.

"Дипломат поінформував про обставини затримання в Грузії громадянина України Міхеїла Саакашвілі, інкриміновані йому статті грузинського кримінального кодексу. Українська сторона наголосила на необхідності повного дотримання законних прав Міхеїла Саакашвілі, звернулася із запитом на його відвідання українським консулом задля надання консульської і правової допомоги", – заявив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Радіо Свобода".

Разом із тим, Міністерство закордонних справ підтвердило позицію України щодо невтручання у внутрішні справи Грузії, додав він.