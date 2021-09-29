У Львові відбудеться дев'ять концертів міжнародного фестивалю «Контрасти».

 

Упродовж 1–10 жовтня у Львові відбуватимуться події Міжнародного фестивалю сучасної музики «Контрасти». Гостями фестивалю будуть виконавці з України, Японії, Швейцарії, Польщі, Німеччини, повідомила пресслужба Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика.

 

 

Під час «Контрастів» лунатиме музика композиторів з України, Чехії, Угорщини, Австрії, Німеччини, Швеції, Латвії, Іспанії, Ірландії, Польщі, Швейцарії, Франції, США.

 

Тема 27-го фестивалю — past-moderne / post-moderne — натхнена коментарем до проєкту past-moderne (post-moderne?..), реалізованого у Львові у 2000 році Центром міжнародних культурних ініціатив, Львівською організацією Національної спілки композиторів України, директором філармонії Володимиром Сивохіпом та Романом Стельмащуком. Це фрагмент з есею «Час і місце, або Моя остання територія» відомого українського письменника Юрія Андруховича.

 

Також у фоє Концертного залу Людкевича під час фестивалю триватиме експозиція робіт львівської художниці Олександри Головатої, одна з яких сформувала основний візуал до цьогорічних «Контрастів».

 

Із розкладом подій фестивалю можна ознайомитися за посиланням. Організатори уточнили, що концерт «Контрасти 27. From the roots» скасовано через незалежні від них обставини, пов’язані з пандемією. Натомість вечір «Контрасти 27. Summa Tempologica» перенесено з 2 на 4 жовтня.

 

У суботу, 2 жовтня, відбудеться особлива програма CHORNOZEM, ольфакторно-музичний (електронний) перформанс за участі Влада Зварича, парфумера-концептуаліста, та Миколи Хшановського (a.k.a. MusicDyer).

 

 

Всі інші концерти незмінно готові зустрічати своїх слухачів. Зокрема 9 жовтня слухачів запрошують на «Ніч Контрастів».

 

Варто нагадати, що фестиваль започатковано 1995 року з ініціативи диригента Романа Реваковича (Варшава), композиторів Мирослава Скорика та Юрія Ланюка і музикознавця Яреми Якубяка (Львів). Згодом до організації заходу долучився харківський композитор Олександр Щетинський. Концепція фестивалю від моменту заснування залишається незміною — представити сучасну українську музику в контексті світової. Рік до року програма «Контрастів» широко представляє різні генерації українських композиторів зі спеціальними акцентами на музиці країн Східної Європи та класиці ХХ ст. Гарна традиція кожного фестивалю — кілька світових та українських прем’єр.

 

Фото philharmonia.lviv.ua, day.kyiv.ua

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