Кремль погрожує Німеччині наслідками за блокування Russia Today.

Після блокування двох німецькомовних каналів RT на YouTube російське МЗС лякає «симетричними заходами» щодо німецьких ЗМІ, які працюють у Росії.

 

 

У МЗС Росії розкритикували медіагостинґ YouTube, який заблокував два каналу Russia Today, котрі транслювалися німецькою мовою. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. «Це акт безпрецедентної інформаційної агресії, вчинений за потурання Німеччини», – стверджується в заяві російського зовнішньополітичного відомства, опублікованій на його офіційному сайті в ніч на середу, 29 вересня.

 

У МЗС також заявили про необхідність «симетричних заходів» щодо німецьких ЗМІ, які працюють у Росії. При цьому російська влада звинуватила ці засоби масової інформації у «втручанні у внутрішні справи» РФ. Як наголошується в заяві, в міністерстві вирішили звернутися «до компетентних відомств Російської Федерації» з пропозицією розробити проти YouTube і німецьких ЗМІ відповідні штрафні заходи.

 

Головна редакторка RT Маргарита Симоньян, своєю чергою, заявила, що канал заблокований без можливості відновлення. Те, що відбулося, вона назвала «справжньою медійною війною, оголошеною державою Німеччина державі Росія», не уточнивши, який стосунок влада Німеччини має до адміністрації YouTube.

 

«Дуже чекаю, що рідна держава, не відкладаючи, заборонить в Росії Deutsche Welle та інші німецькі ЗМІ, а також закриє корпункти ARD і ZDF. Я вже мовчу про санкції щодо самого YouTube. Хоча б зі самоповаги ми повинні це зробити», – закликала пані Симоньян.

 

Напередодні адміністрація відеогостинґу YouTube заблокувала два канали Russia Today, які транслювалися німецькою мовою. Як пояснили у пресслужбі Google, канали RT DE були видалені за поширення неправдивої інформації про коронавіруси.

 

«RT DE було оголошено попередження за завантаження контенту, який порушує наші правила щодо неправдивої інформації про COVID-19. Це призвело до припинення їхніх прав на публікацію відео. Під час призупинення прав власники каналу намагалися обійти обмеження, використовуючи інший канал; у результаті обидва канали були заблоковані за порушення умов використання YouTube», – уточнили в Google.

 

29.09.2021

До теми

Поширити
Збруч
Швейцарський кузен Філіпа Рота
Ганна Улюра
Це таки сімейний роман. Не так біографія, як анамнез. Не так історія, як антиісторія. Станіслав, Варшава, Владивосток, Нью-Йорк, Відень, Лондон, Рим, Віллах. Географія роману. Для спраглих пошукати фактів, на які Камінський нарощує свої вигадки, простору має вистачити.
27.09.21 | | Штука
Замахати замахами
Юрко ТИМЧУК
Сучасні атентати прогресували до незбагненного рівня, і тепер нашкодити можна олігархам, друзям президента чи американцям. Або зробити вигляд, що нашкодив. Огляд подій тижня в Україні
27.09.21 | | Україна
Учені, можливо, детектували темну енергію
Темна енергія – таємнича сила, яка змушує Всесвіт прискорено розширюватися, – могла спричинити несподівані результати детектора XENON1T в Італії.
26.09.21 | | Наука
Геній Грицька Чубая
Відео-дискусія проєкту «POETY. Діалог поколінь» про Грицька з точки зору «дідів, батьків та онуків» – Миколи Рябчука, Остапа Сливинського та Ростислава Кузика.
25.09.21 | | Штука
Води під землею більше, ніж в льодовиках
На глибині понад два кілометри міститься приблизно вдвічі більше води, ніж припускали досі.
25.09.21 | | Наука
Колишня столиця
Василь МАХНО
І коли ти з провінційних околиць, то по-особливому вдивляєшся й вслухаєшся в наколишнє, бо від цього залежить, з яким багажем ти вийдеш з цього місця.
25.09.21 | | Дискурси
Сучасним стилем: Не виходьте з себе. Читаючи
Олександр Фільц-Павенцький
Я вийшов з себе. Виходило і сонце. На перший погляд – жовте на блакитному небі. Але все це – лише на перший погляд...
24.09.21 | | Дискурси
“Сагайдачний”: план майбутньої боротьби
Олеся Ісаюк
Чому про гетьмана Петра Сагайдачного так мало художніх текстів? Може, він не вписується в народницький канон?
24.09.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.