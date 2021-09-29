Кремль погрожує Німеччині наслідками за блокування Russia Today.

Після блокування двох німецькомовних каналів RT на YouTube російське МЗС лякає «симетричними заходами» щодо німецьких ЗМІ, які працюють у Росії.

У МЗС Росії розкритикували медіагостинґ YouTube, який заблокував два каналу Russia Today, котрі транслювалися німецькою мовою. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. «Це акт безпрецедентної інформаційної агресії, вчинений за потурання Німеччини», – стверджується в заяві російського зовнішньополітичного відомства, опублікованій на його офіційному сайті в ніч на середу, 29 вересня.

У МЗС також заявили про необхідність «симетричних заходів» щодо німецьких ЗМІ, які працюють у Росії. При цьому російська влада звинуватила ці засоби масової інформації у «втручанні у внутрішні справи» РФ. Як наголошується в заяві, в міністерстві вирішили звернутися «до компетентних відомств Російської Федерації» з пропозицією розробити проти YouTube і німецьких ЗМІ відповідні штрафні заходи.

Головна редакторка RT Маргарита Симоньян, своєю чергою, заявила, що канал заблокований без можливості відновлення. Те, що відбулося, вона назвала «справжньою медійною війною, оголошеною державою Німеччина державі Росія», не уточнивши, який стосунок влада Німеччини має до адміністрації YouTube.

«Дуже чекаю, що рідна держава, не відкладаючи, заборонить в Росії Deutsche Welle та інші німецькі ЗМІ, а також закриє корпункти ARD і ZDF. Я вже мовчу про санкції щодо самого YouTube. Хоча б зі самоповаги ми повинні це зробити», – закликала пані Симоньян.

Напередодні адміністрація відеогостинґу YouTube заблокувала два канали Russia Today, які транслювалися німецькою мовою. Як пояснили у пресслужбі Google, канали RT DE були видалені за поширення неправдивої інформації про коронавіруси.

«RT DE було оголошено попередження за завантаження контенту, який порушує наші правила щодо неправдивої інформації про COVID-19. Це призвело до припинення їхніх прав на публікацію відео. Під час призупинення прав власники каналу намагалися обійти обмеження, використовуючи інший канал; у результаті обидва канали були заблоковані за порушення умов використання YouTube», – уточнили в Google.