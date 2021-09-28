В'ятрович презентував фільм про "перший цвях у домовину СРСР".

Центр досліджень визвольного руху разом із Володимиром В'ятровичем випустив шосту серію історичного кінопроєкту "10 Днів Незалежності" – "Перший цвях у домовину СРСР: Як Україна прийняла Декларацію про державний суверенітет".

Про це повідомляє Центр досліджень визвольного руху.

Автори фільму нагадують: у 1988-1990 роках парламенти радянських республік почали проголошувати суверенітети, які засвідчували вищість національних законів над союзними. Першими це зробили Естонія, Литва, Латвія, Азербайджан і Грузія. Український дисидент і депутат В’ячеслав Чорновіл почав переконувати своїх колег-опозиціонерів, що настав час і для України.

Поки українські парламентарі дискутували над текстом Декларації про суверенітет, до Києва завітала прем’єр-міністерка Великобританії Маргарет Тетчер. Вона стала першим іноземним лідером високого рангу, який з офіційним візитом відвідав Верховну Раду УРСР.

“Тоді Тетчер чітко дала зрозуміти: вона бачить Україну лише у складі СРСР. Коли її запитали, чи з’явиться колись посольство України в Лондоні, залізна леді відповіла: у нас немає посольства Каліфорнії. Тоді на Заході не дуже вірили в Україну і бачили її лише «штатом», а не самостійною країною", – розповідає Володимир В’ятрович, історик та автор проєкту.

"Іронія полягала в тому, що вже через два дні після візиту Маргарет Тетчер, про свій суверенітет оголосила Російська Федерація. Це стало додатковим аргументом для багатьох українських комуністів, які ще сумнівалися у доцільності проголошення суверенітету української держави", – зазначив В'ятрович.

Врешті 16 липня 1990 року український парламент більшістю голосів проголосив Декларацію про державний суверенітет України і долучився до "параду суверенітетів".

"Цей день, по суті, став точкою відліку виходу України з-під влади Радянського Союзу", – прокоментували у ЦДВР.

Згодом американський політолог Збігнєв Бжезінський назвав декларацію парламенту Радянської України "першим цвяхом у домовину СССР".

Проєкт "10 Днів Незалежності України" реалізовано Центром досліджень визвольного руху за підтримки Українського культурного фонду.

Раніше вийшли серії:

"Четвертий Універсал — перша українська незалежність";

"Листопадовий зрив: як одна ніч змінила історію українського Львова";

"День Соборності: як об’єдналися дві частини України";

"Три держави за добу: як Карпатська Україна проголосила незалежність";

"Бандера VS Гітлер і Сталін: Як націоналісти відновили Українську Незалежність".