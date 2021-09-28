На Франківщині реконструюють ділянку траси від Рогатина до Ходорова.

На Івано-Франківщині стартували роботи з реконструкції ділянки майбутньої «Дороги єдності» М-30 Стрий – Ізварине від Рогатина до межі з Львівською областю. Про це повідомила Служба автодоріг в Івано-Франківській області.

«Компанія "ПБС" стала переможцем тендеру на ремонт ще однієї ділянки найдовшої траси країни. Будемо ремонтувати км 44+297 — км 61+197 (від м. Рогатин до межі з Львівською областю). Ремонт передбачає розширення дороги, підсилення основи, влаштування двох шарів асфальтобетону, відбійники, освітлення та ремонт мосту», – повідомили в «ПБС».

У компанії повідомили, що у межах реконструкції планують розширити дорогу з 7–7,5 метра до 8,5 метра, а на поворотах і підйомах від 8 до 12 метрів, у ході ремонту підсилюватимуть основу дороги та влаштовуватимуть два шари асфальтобетону. У с. Загір'я, де є кілька озер, збудують дамбу зі шлюзом, щоб захистити міст.

Зараз тривають підготовчі роботи: уздовж траси вирізають чагарники та завозять матеріали для майбутніх робіт. На цій ділянці дороги М-30 задіяно 18 екскаваторів, два котки та 25 самоскидів.

Вартість ремонту становить 904,76 мільйона гривень. Його мають завершити до кінця 2022 року.

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