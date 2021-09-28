Freedom House: Україна має "частково вільний інтернет".

Міжнародна правозахисна організація Freedom House у своєму звіті занесла Україну до переліку країн із "частково вільним інтернетом".

Про це повідомляє "Суспільне".

Зокрема, аналітики організації звернули увагу на те, що в Україні запроваджують законодавчі ініціативи, спрямовані на інтернет-цензуру та боротьбу з анонімністю. Також вони дійшли висновку, що в Україні блокують сторінки у соцмережах, політичний, соціальний або релігійний контент. Окрім того, Freedom House звернула увагу на коментаторів у соцмережах, які маніпулюють громадською думкою.

В оприлюдненому звіті йдеться й про те, що в Україні затримують блогерів та переслідують авторів політичного контенту. Організація стверджує, що на них чинять напади, а проти опозиції та правозахисних організацій здійснюються кібератаки.

Водночас в організації зазначили, що умови для свободи в інтернеті в Україні покращилися – зокрема, завдяки відсутності перебоїв з доступом в мережу та зменшенню кількості покарань за онлайн-діяльність користувачів. Також у Freedom House наголосили, що у країні все ще наявні проблеми з цензурою.

За результатами оцінки організації, в України 62 бали зі 100, що на один бал вище, ніж торік. Зокрема, таку ж оцінку отримали Еквадор та Ангола. Найвищу оцінку здобули Ісландія (96 балів) та Естонія (94 бали).