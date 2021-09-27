Швейцарці висловилися за усиновлення дітей одностатевими парами.

Такими є результати референдуму з питання цілковитої легалізації гомосексуальних шлюбів.

 

 

Швейцарці на референдумі, який пройшов у неділю, 26 вересня, підтримали цілковиту легалізацію одностатевих шлюбів. За це висловилося 64,5% учасників голосування – повідомляє громадська телекомпанія RTS. Відповідні зміни в цивільний кодекс країни були внесені ще у грудні минулого року. А цей референдум організували противники гомосексуальних союзів.

 

Річ у тому, що в Швейцарії ще з 2007 року пари, які складаються з двох чоловіків або двох жінок, мали за законом право укладати зареєстроване партнерство. Це давало їм низку таких же прав, якими диспонують гетеросексуальні одружені пари. Зокрема в царині успадкування, пенсійного забезпечення та усиновлення дитини одного з партнерів іншим партнером. Однак у них не було права всиновлювати дітей спільно, а також користуватися послугами медичних центрів штучного запліднення на території Швейцарії. Нове законодавство наділяє їх цими правами.

 

Окрім того, якщо один із членів подружжя однієї статі не має швейцарського громадянства, він після укладення шлюбу зможе тепер скористатися процедурою полегшеного отримання швейцарського громадянства. Зареєстроване партнерство, згідно з новими правилами, може бути перетворено на законний шлюб.

 

У світі на даний момент в 28 країнах легалізовано одностатеві шлюби. Серед них 16 європейських держав. Першими таке законодавство в 2001 році ухвалили Нідерланди. Окрім того, в низці країн, у тому числі в Угорщині, Греції, на Кіпрі, в Словенії та Чехії, діє інститут громадянського союзу для одностатевих пар, який передбачає менше прав, аніж законний шлюб.

 

27.09.2021

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