Галицькі хроніки COVID-19: 25 вересня.

Станом на 09:00 25 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 313 602 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1116 нових випадків: 677 – на Львівщині (проведено 1821 ПЛР-дослідження), 219 – на Тернопіллі (проведено 1346 ПЛР-досліджень) та 220 – на Івано-Франківщині (проведено 847 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 11 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: четверо людей померло у Тернопільській області та семеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 вересня (09:00): 75 082 випадки, 219 нових
(за даними Тернопільського ОЦКПХ – 228 нових випадків)
Тернопіль – 69 осіб
Бережанський район – 11 осіб
Борщівський район – 23 особи
Бучацький район – 18 осіб
Гусятинський район – 18 осіб
Заліщицький район – 28 осіб
Збаразький район – 2 особи
Зборівський район – 7 осіб
Кременецький район – 11 осіб
Козівський район – 4 особи
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 5 осіб
Підгаєцький район – 3 особи
Тернопільський район – 10 осіб
Теребовлянський район – 4 особи
Чортківський район – 10 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 вересня (09:00): 147 835 випадків, 677 нових
Львів – 273 особи
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 27 осіб
Дрогобицький район – 33 особи
Жидачівський район – 9 осіб
Жовківський район – 24 особи
Золочівський район – 14 осіб
Кам’янка-Бузький район – 14 осіб
Миколаївський район – 16 осіб
Пустомитівський район – 79 осіб
Радехівський район – 11 осіб
Самбірський район – 20 осіб
Стрийський район – 26 осіб
Сокальський район – 62 особи
Старосамбірський район – 17 осіб
Турківський район – 8 осіб
Яворівський район – 42 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 вересня (09:00): 90 685 випадків, 220 нових
Івано-Франківськ – 24 особи
Галицький район – 20 осіб
Городенківський район – 6 осіб
Богородчанський район – 8 осіб
Верховинський район – 1 особа
Долинський район – 6 осіб
Калуський район – 21 особа
Коломийський район – 28 осіб
Косівський район – 34 особи
Надвірнянський район – 8 осіб
Снятинський район – 29 осіб
Рогатинський район – 18 осіб
Рожнятівський район – 3 особи
Тисменицький район – 7 осіб
Тлумацький район – 7 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
25.09.2021