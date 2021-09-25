Галицькі хроніки COVID-19: 25 вересня.

Станом на 09:00 25 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 313 602 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1116 нових випадків: 677 – на Львівщині (проведено 1821 ПЛР-дослідження), 219 – на Тернопіллі (проведено 1346 ПЛР-досліджень) та 220 – на Івано-Франківщині (проведено 847 ПЛР-досліджень).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 11 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: четверо людей померло у Тернопільській області та семеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 вересня (09:00): 75 082 випадки, 219 нових

(за даними Тернопільського ОЦКПХ – 228 нових випадків)

Тернопіль – 69 осіб

Бережанський район – 11 осіб

Борщівський район – 23 особи

Бучацький район – 18 осіб

Гусятинський район – 18 осіб

Заліщицький район – 28 осіб

Збаразький район – 2 особи

Зборівський район – 7 осіб

Кременецький район – 11 осіб

Козівський район – 4 особи

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 3 особи

Тернопільський район – 10 осіб

Теребовлянський район – 4 особи

Чортківський район – 10 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 вересня (09:00): 147 835 випадків, 677 нових

Львів – 273 особи

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 27 осіб

Дрогобицький район – 33 особи

Жидачівський район – 9 осіб

Жовківський район – 24 особи

Золочівський район – 14 осіб

Кам’янка-Бузький район – 14 осіб

Миколаївський район – 16 осіб

Пустомитівський район – 79 осіб

Радехівський район – 11 осіб

Самбірський район – 20 осіб

Стрийський район – 26 осіб

Сокальський район – 62 особи

Старосамбірський район – 17 осіб

Турківський район – 8 осіб

Яворівський район – 42 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 вересня (09:00): 90 685 випадків, 220 нових

Івано-Франківськ – 24 особи

Галицький район – 20 осіб

Городенківський район – 6 осіб

Богородчанський район – 8 осіб

Верховинський район – 1 особа

Долинський район – 6 осіб

Калуський район – 21 особа

Коломийський район – 28 осіб

Косівський район – 34 особи

Надвірнянський район – 8 осіб

Снятинський район – 29 осіб

Рогатинський район – 18 осіб

Рожнятівський район – 3 особи

Тисменицький район – 7 осіб

Тлумацький район – 7 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.