Галицькі хроніки COVID-19: 25 вересня.

 

Станом на 09:00 25 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 313 602 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1116 нових випадків: 677 – на Львівщині (проведено 1821 ПЛР-дослідження), 219 – на Тернопіллі (проведено 1346 ПЛР-досліджень) та 220 – на Івано-Франківщині (проведено 847 ПЛР-досліджень).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 11 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: четверо людей померло у Тернопільській області та семеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 вересня (09:00): 75 082 випадки, 219 нових

(за даними Тернопільського ОЦКПХ  228 нових випадків)

 

Тернопіль – 69 осіб

Бережанський район – 11 осіб

Борщівський район – 23 особи

Бучацький район – 18 осіб

Гусятинський район – 18 осіб

Заліщицький район – 28 осіб

Збаразький район – 2 особи

Зборівський район – 7 осіб

Кременецький район – 11 осіб

Козівський район – 4 особи

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 3 особи

Тернопільський район – 10 осіб

Теребовлянський район – 4 особи

Чортківський район – 10 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 вересня (09:00): 147 835 випадків, 677 нових

 

Львів  –  273 особи

Бродівський район  –  1 особа

Буський район  –  1 особа

Городоцький район  –  27 осіб

Дрогобицький район  –  33 особи

Жидачівський район  –  9 осіб

Жовківський район  –  24 особи

Золочівський район  –  14 осіб

Кам’янка-Бузький район  –  14 осіб

Миколаївський район  –  16 осіб

Пустомитівський район  –  79 осіб

Радехівський район  –  11 осіб

Самбірський район  –  20 осіб

Стрийський район  –  26 осіб

Сокальський район  – 62 особи

Старосамбірський район  –  17 осіб

Турківський район  –  8 осіб

Яворівський район  –  42 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 вересня (09:00): 90 685 випадків, 220 нових

 

Івано-Франківськ – 24 особи

Галицький район – 20 осіб

Городенківський район – 6 осіб

Богородчанський район – 8 осіб

Верховинський район – 1 особа

Долинський район – 6 осіб

Калуський район – 21 особа

Коломийський район – 28 осіб

Косівський район – 34 особи

Надвірнянський район – 8 осіб

Снятинський район – 29 осіб

Рогатинський район – 18 осіб

Рожнятівський район – 3 особи

Тисменицький район – 7 осіб

Тлумацький район  – 7 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

25.09.2021

До теми

Поширити
Збруч
Любов Хомчак: м’яка сила
Юлія ОВСЯНИК     
Вона насправді виглядала, як добра фея, але проблем було маса. Вона приймала ситуацію, зверталася по поради до людей. Вона борець, яка хотіла вічно розвиватися, пізнавати нове, не стояти на місці. 
23.09.21 | | Галичина
Діагностувати Альцгеймера ЕЕГ
Швидші, мобільніші тести виявляють ранні ознаки деменції в мозкових хвилях.
23.09.21 | | Наука
Хрещення Франкових дітей: дійові особи
Євген Нахлік
Перша синтетична спроба дослідження дійових осіб хрещення Франкових дітей: священника та кумів
23.09.21 | | Минуле
Зустріч із Ольгою Токарчук
Уперше в історії незалежної України Нобелівська лауреатка взяла участь в українському літературному фестивалі: на 28 Міжнародному BookForum в рамках Літературної програми відбулася онлайн  зустріч із всесвітньовідомою польською письменницею Ольгою Токарчук, яку представляв перекладач її прози українською Остап Сливинський.
23.09.21 | | Штука
Короткий метр у Франківську
У вересні в Асортиментній кімнаті  в Івано-Франківську відбудуться кінопокази Міжнародного фестивалю короткометражних фільмів  4:3.  Іншими фестивальними просторами стануть Палац Потоцьких та на територія Котельно-зварювального 63 заводу.
22.09.21 | | Штука
Про Грицька Чубая із розумінням та майстерністю
Тарас Пастух
У фільмі присутні два виміри життя Чубая; два сюжети – життєвий та поетичний, що розвиваються біч-о-біч.  Один сюжет йде до розв’язки, а інший, сягнувши кульмінації, веде далі у простір нездоланої та високої поезії, у символіці фільму увиразненої образом космічного простору.
22.09.21 | | Штука
Забута перемога
Юрій Винничук
На відміну від наших поразок під Берестечком чи під Крутами, переможні битви під Оршею і Конотопом так і не стали для нас національним святом.
22.09.21 | | Дискурси
Термін придатності – понад століття
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Зведений одразу по Першій світовій війні водяний млин начинений технікою ще з часів цісаря. Він все ще працює! І він є ще однією привабою Личківців, що їх відвідують задля споглядання архітектурних розкошів
22.09.21 | | Галичина

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.