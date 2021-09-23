Чотиримісячний максимум: Україна підійшла до 8 тисяч випадків ковіду на добу.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 7866 нових випадків коронавірусної хвороби. Це найвища кількість добових захворювань, починаючи із 8 травня (тоді було 8710 випадків).

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість випадків ковіду зареєстрували у Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520) областях, а також у Києві (467).

Частка позитивних тестів на ковід

За вчора шпиталізували 2070 осіб.

Упродовж доби зафіксували 123 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 370 425 осіб. Померло 55 284 людини.

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)