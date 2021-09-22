ВООЗ фіксує зниження захворюваності і смертності від COVID-19 у світі.

Досі світові показники неухильно зростали з початку червня, досягнувши плато в серпні.

Кількість випадків захворювання на COVID-19, дані про які надходять до Світової організації охорони здоров'я (ВООЗ), у всьому світі знизилася. Минулого тижня ВООЗ зафіксувала 3,67 млн ​​випадків захворювання, що на дев’ять відсотків менше, ніж за попередні сім днів. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на відомості, оприлюднені представниками ВООЗ увечері у вівторок, 21 вересня, в Женеві.

До цього світові показники неухильно зростали з початку червня, досягнувши плато в серпні. Зниження зафіксовано майже на всіх континентах планети. Тільки в Африці було відзначено незначне збільшення числа нових випадків.

ВООЗ повідомляє, зокрема, про суттєве зниження захворюваності в Східному Середземномор'ї і Південно-Східній Азії.

Число смертей від коронавірусу скоротилося на планеті на сім відсотків у порівнянні з попереднім тижнем і становить приблизно 60 тисяч. Статистичний звіт ВООЗ не містить жодних пояснень з приводу зазначеної тенденції.

Найбільшу кількість нових смертей за минулий тиждень було зареєстровано в США (12 896), Росії (5469), Бразилії (3727) і Мексиці (3689).