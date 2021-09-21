В'ятрович презентував фільм про боротьбу Бандери проти Гітлера і Сталіна.

 

Центр досліджень визвольного руху разом із Володимиром В'ятровичем випустив п'яту серію історичного кінопроєкту "10 Днів Незалежності" – "Бандера VS Гітлер і Сталін: Як націоналісти відновили Українську Незалежність".

 

 

Про це повідомили у ЦДВР.

 

"Звільнити Україну від сталінського режиму і відновити Українську державу – такою була глобальна мета ОУН, які вирішили використати наступ гітлерівської Німеччини на Совєтський Союз. Акт відновлення незалежності прозвучав у радіоефірі пізно ввечері 30 червня 1941 року. Втратили цю незалежність українці вже за тиждень, коли Гітлер показав своє справжнє обличчя", – йдеться в анотації центру.

 

Володимир В'ятрович прокоментував, що нова серія документального проєкту розповідає "про те, як українці намагалися скористатися принципом «ворог мого ворога – мій союзник» для відновлення незалежності", а також "про те, як після провалу цієї спроби знайшли в собі сили кинути виклик обом ворогам і продовжити безкомпромісну боротьбу за свободу".

 

"30 червня 1941 досі залишається днем, довкола якого найбільше контроверсій та гарячих дискусій істориків", – констатував він.

 

 

"У фільмі розповідається, що початок Другої світової війни розглядався "бандерівцями" як шанс на свободу, а нацисти – як потенційні союзники для досягнення власних цілей:

 

– По-перше, спочатку Адольф Гітлер руйнував світовий порядок, у якому не було місця для незалежної України.

– По-друге, серед українців ще була жива пам'ять про те, як Німеччина підтримала їх у війні з більшовицькою Росією в часи Української Народної Республіки.

 

"Втім,  як показав час, всі ці сподівання виявилися марними. Реакція нацистів на самочинне відновлення незалежності України 30 червня 1941 року була швидкою і жорсткою. Вона показала справжнє обличчя нацистів – не союзників, а супротивників, які взагалі не вважали український народ здатним до самостійного державного існування. І якщо "медовий місяць" між Гітлером і Сталіним тривав майже два роки, то співпраця Степана Бандери з нацистами завершилась, фактично не розпочавшись – арештами і стратами українських націоналістів", – розповів історик і автор фільму".

 

ЦДВР

 

Проєкт "10 Днів Незалежності України" реалізовано Центром досліджень визвольного руху за підтримки Українського культурного фонду. Перед цим вийшли серії: "Четвертий Універсал — перша українська незалежність""Листопадовий зрив: як одна ніч змінила історію українського Львова""День Соборності: як об’єдналися дві частини України""Три держави за добу: як Карпатська Україна проголосила незалежність".

 

21.09.2021

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