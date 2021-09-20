Уряд продовжив карантин в Україні до 31 грудня.

 

Кабінет Міністрів прийняв рішення продовжити карантин і режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року.

 

 

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 20 вересня, повідомляє пресова служба МОЗ.

  

“Поточна епідемічна ситуація контрольована. Так, ми фіксуємо зростання кількості нових випадків COVID-19, але завдяки вакцинації маємо запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя та здоров’я - щепитися від коронавірусної інфекції за першої нагоди”, - сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

 

З його слів, 21 вересня відбудеться засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому оголосять, з якої дати по всій території країни встановлюється жовтий рівень епіднебезпеки.

 

Новий режим передбачатиме такі карантинні обмеження:

- буде заборонено проводити масові заходи за участю більш як однієї особи на 4 кв. м площі території або наповненістю залів понад дві третини місць;

- не більше 4 осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами - мінімум 1,5 метра;

- кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менш як дві третини місць або 50% місць;

- спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. м площі тощо.

 

Водночас обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть хоча б одне щеплення або чинний (72 год.) результат ПЛР- чи експрес-тестування.

 

20.09.2021

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