Озброєний студент вчинив стрілянину в російському університеті, вбивши вісім людей.

Від куль загинуло вісім осіб, два десятки отримали поранення, самого нападника поранено й затримано.

У понеділок зранку, 20 вересня, на території державного національного дослідницького університету в російському місті Пермі 18-річний студент юридичного факультету цього вишу Тимур Бекмансуров вчинив стрілянину. За даними Слідчого комітету Росії (СКР), загинуло вісім осіб, 28 осіб отримали тілесні ушкодження, з них 19 – вогнепальні поранення. У числі поранених – охоронці університету, один з них, за непідтвердженою інформацією, був убитий, коли намагався натиснути тривожну кнопку.

«Невідомий увійшов в будівлю університету і відкрив вогонь з вогнепальної зброї. Частина студентів закрилася від нападника в аудиторіях вишу. Деякі студенти вистрибнули з вікон», – процитувало інформаційне агентства ТАСС своє джерело в правоохоронних органах. За його словами Тимур Бекмансуров був у військовій формі й шоломі з автоматом в руках. Спершу він відкрив вогонь в кампусі, після чого відправився до 8-го корпусу університету. У мережі з'явилося відео, як студенти вистрибують з вікон, в Telegram-каналі університету студентів закликали замкнутися в аудиторії або залишити територію вишу.

У прес-центрі МВС повідомили, що чоловік, який влаштував стрілянину в Пермському університеті, затриманий. Цю інформацію підтвердив Слідчий комітет. При затриманні у зв'язку з чиненням опору він був поранений і наразі перебуває в реанімації.

У соціальній мережі «Вконтакте» виявлено пост, залишений нападником на університет. За словами Бекмансурова, він «не перебував в екстремістських організаціях, був нерелігійним і аполітичним», а його злочин – не теракт. Автор визнав, що давно готувався до нападу, збирав гроші на придбання вогнепальної зброї. Навесні 2021 року в нього вже була вся необхідна сума.

Підозрюваний пройшов медобстеження, щоб отримати дозвіл на зброю. Він також розповів, що спершу планував здійснити збройний напад на свою колишню школу, але потім передумав і зупинив свій вибір на Пермському держуніверситеті.