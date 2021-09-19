Найзручнішим містом в Україні визначили Вінницю.

 

Найбільш зручним містом України для проживання серед усіх обласних центрів є Вінниця. Найгірше ж – Херсон.

 

 

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRi). Рейтинг складався на підставі оцінок мешканців міст. 

 

У зведеному рейтингу, складеному з індексів задоволеності якістю сфер та послуг за 22 позиціями, Вінниця отримала 3,6 бала (на шкалі, де 1 – "жахливо", а 5 – "відмінно").

 

У трійці лідерів також Луцьк та Івано-Франківськ – по 3,3 бала.

 

Дещо нижче (теж із 3,3 бала) – Чернігів, Хмельницький, Маріуполь.

 

Тернопіль має 3,2 бала, а Львів – 3,1.

 

Найгірше оцінили своє місто в Херсоні (2,7), Чернівцях (2,8) і Миколаєві (2,8).

 

Серед 22 аналізованих параметрів були: дороги, освітлення, школи, дитсадки, університети, базари і місця торгівлі, парки, двори, робота поліції, екологія, паркування, водопостачання, опалення, газ/електроенергія, соціальний захист тощо.

 

 

Дослідження проводилося у 24 обласних центрах України, зокрема, у Маріуполі та Сіверськодонецьку.

 

Опитування здійснювалось на основі вибірки, яка включала 19 196 респондентів. Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. 

 

Для забезпечення репрезентативності вибірки було опитано по 800 респондентів в кожному місті незалежно від чисельності населення. Для процедури відбору респондентів використовували випадковий маршрут і правило дня народження. Отримані дані були зважені по статі та віку з використанням національних статистичних даних

 

18.09.2021

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