Секретар РНБО зізнався, що "напрягається" через російську мову.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відмовився відповідати на запитання журналіста російською мовою під час брифінґу в Офісі Президента. Данілов сказав, що "напрягається", коли чує російську.

Відеофрагмент спілкування Данілова з журналістами опублікував "24 канал".

Під час брифінґу мікрофон узяв кореспондент проросійської газети "Вісті". Він запитував в Олексія Данілова, на що РНБО планує витрачати передбачені проєктом бюджету 304 мільйонів гривень, і чи то не є забагато як для дорадчого органу. Запитання пролунало російською мовою – і Данілов сказав, що не зрозумів його.

"Давайте ще раз уточніть: не зовсім зрозумів питання. Ви російською розмовляєте. Ще раз давайте", – запропонував секретар РНБО.

Журналіст "Вістей" перепитав: "Мені на українську перейти?".

Данілов пояснив: "Ну, я не знаю… Я маю на увазі: я напрягаюся, коли слухаю російську. Так вже сталося".

Репортер кинув у відповідь, що Данілов жив у Луганську, тож мав би його розуміти добре.

"Ну, послухайте, якщо я з Луганська… Ви думаєте, що в Луганську всі розмовляють російською? Вигадали собі таку нісенітницю і зараз ви її несете чомусь по світу. Кількість патріотів, які є в Луганську, вона, може, є не менша, ніж у Львові", – заявив Данілов.

Затим журналіст повторив своє запитання українською мовою, а Данілов на нього відповів (кому цікаво: бюджет апарату РНБО залишився на торішньому рівні, просто в статті видатків тепер передбачено гроші ще й для Центру протидії дезінформації).

Нагадаємо, раніше Олексій Данілов неодноразово висловлював підтримку нормам мовного закону. Нещодавно він запропонував перевести українську мову на латинку, аби сепаруватися від впливів Росії.