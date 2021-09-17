Секретар РНБО зізнався, що "напрягається" через російську мову.

 

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відмовився відповідати на запитання журналіста російською мовою під час брифінґу в Офісі Президента. Данілов сказав, що "напрягається", коли чує російську.

 

 

Відеофрагмент спілкування Данілова з журналістами опублікував "24 канал".

 

Під час брифінґу мікрофон узяв кореспондент проросійської газети "Вісті". Він запитував в Олексія Данілова, на що РНБО планує витрачати передбачені проєктом бюджету 304 мільйонів гривень, і чи то не є забагато як для дорадчого органу. Запитання пролунало російською мовою – і Данілов сказав, що не зрозумів його.

 

"Давайте ще раз уточніть: не зовсім зрозумів питання. Ви російською розмовляєте. Ще раз давайте", – запропонував секретар РНБО.

 

Журналіст "Вістей" перепитав: "Мені на українську перейти?".

 

Данілов пояснив: "Ну, я не знаю… Я маю на увазі: я напрягаюся, коли слухаю російську. Так вже сталося".  

 

Репортер кинув у відповідь, що Данілов жив у Луганську, тож мав би його розуміти добре.

 

"Ну, послухайте, якщо я з Луганська… Ви думаєте, що в Луганську всі розмовляють російською? Вигадали собі таку нісенітницю і зараз ви її несете чомусь по світу. Кількість патріотів, які є в Луганську, вона, може, є не менша, ніж у Львові", – заявив Данілов.

 

Затим журналіст повторив своє запитання українською мовою, а Данілов на нього відповів (кому цікаво: бюджет апарату РНБО залишився на торішньому рівні, просто в статті видатків тепер передбачено гроші ще й для Центру протидії дезінформації). 

 

Нагадаємо, раніше Олексій Данілов неодноразово висловлював підтримку нормам мовного закону. Нещодавно він запропонував перевести українську мову на латинку, аби сепаруватися від впливів Росії.

 

17.09.2021

До теми

Поширити
Збруч
Нові докази «оновлення» мозку у стані сну
У фазі швидкого сну мозок очищається від шкідливих речовин.
17.09.21 | | Наука
Ера космічного туризму
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Місія Inspiration4, в рамках якої на орбіту було відправлено суто аматорський екіпаж, відкрила нову еру в історії освоєння космосу. Еру космічного туризму.
17.09.21 | | У світі
«Асемічний переклад» в  Асортиментній кімнаті
Олена Турянська зі Львова та Вольт Агапєєв із Києва творили роботи серії «Асемічний переклад» спеціально для Івано-Франківська завдяки листуванню. Кожна епістола є графічною та може бути розшифрованою у вільному форматі.
17.09.21 | | Штука
Розмова про поета у Домі поета з поетами
Проєкт «POETY. Діалог поколінь», ідейною натхненницею та головною виконавицею якого є українська музикантка Соломія Чубай, присвячений тому, щоб розкрити постаті класиків української поезії по-новому.
16.09.21 | | Штука
Розмова кольором
Іван Остафійчук
Ретроспективна виставка «Іван Остафійчук. Живопис. Графіка» об’єднала понад 150 творів митця від найстаріших до найновіших, демонструючи творчу генезу та постійний формопошук. Відкрили її у Національному музеї у Львові ім. Андрея Шептицького.
16.09.21 | | Штука
Жести допомагають вивчати мову?
Моторна система в мозку допомагає запам’ятовувати та пригадувати іноземну лексику.
16.09.21 | | Наука
Еол космічних вітрів
ТЕТРАМАТИКА
Проєкт «Solaris», куратором якого став новатор європейського медіаарту Марек Холонєвський, охопив три перформанси, в яких мистецтво послуговується науковими досягненнями, а наука «проговорює» себе методами мистецтва.
15.09.21 | | Штука
Relax! Є Бог на небі
Ми маємо стати на позицію любові, бо світ треба любити. І то є виклик. Мирослав МАРИНОВИЧ, Борис ҐУДЗЯК, Богдан ПРАХ та Любомир ЯВОРСЬКИЙ про нову стратегію УГКЦ.
15.09.21 | | Галичина

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.