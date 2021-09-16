Білий дім не підтвердив надання Україні "Залізного купола".

Речниця Білого дому Джен Псакі не підтвердила інформації про можливість передачі системи "Залізний купол" Україні.

Про це вона сказала на брифінгу 15 вересня, передає "Радіо Свобода".

"Я маю звірити це в команди. Я знаю, що ми оголосили надання додаткової допомоги, коли була зустріч [президентів США й України]. Але щодо деталей, то мені треба уточнити в команди", – сказала Псакі.

Напередодні видання Politico написало, що Україна може отримати від США нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, зокрема дві батареї системи Iron Dome ("Залізний купол").

"Дехто в Конгресі прагне включити поправку до законопроєкту про оборону від 2022 року, яка змусить адміністрацію Байдена продати або передати Україні нові системи протиповітряної і протиракетної оборони", – ідеться в публікації.

Американська армія ще 2019 року отримала дві батареї "Залізного купола" ізраїльського виробництва, але досі не змогла інтегрувати їх у систему ПРО.

Politico зазначає – Вашінґтон переймається, що передача батарей зіпсує взаємини з Росією.

Між тим, Офіс президента вже тішиться "куполом".

"Завдяки домовленостям, які були досягнуті під час візиту Президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, Україна може отримати нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome («Залізний купол»)", – ідеться в коментарі на офіційній сторінці ОП.