"Томатний сік 10 коп.": Директорка київської освіти публічно потужила за СРСР.

 

Директорка департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації Олена Фіданян публічно поностальгувала за радянськими часами – у середу вона опублікувала допис у Facebook, у якому згадала копійчані ціни на бублик з маком і томатний сік, і відзначила, що тоді не було коронавірусної пандемії.

 

 

Пані Фіданян долучила до свого допису фотографію радянського школяра біля автомата з водою. 

 

"Часи, коли:

 

- не було ковіду;

- ми не боятися пити воду з вуличних автоматів;

- ми користувалися багаторазовими склянками й їх не нищили вандали;

- ми не купували воду для дому, а пили з крану.

 

Часи коли копійки мали грошову вагу:

 

- склянка води без сиропу коштувала 1 коп, з сиропом – 3 коп;

- проїзд в трамваї коштував 3 коп, тролейбусі – 4 коп, в автобусі та метро – 5 коп.;

- склянка чаю у шкільній їдальні – 2 коп, томатний сік – 10 коп, великий бублик з маком – 5 коп;

- шкільний тоненький зошит – 3 коп, щоденник – 14 коп...", – пригадала собі очільниця київського міськвно.

 

Ностальгічна слабинка Олени Фіданян викликала обурення серед громадськості.

 

"Часи, коли у моєї сім'ї відібрали приватну власність, вивезли в Сибір, коли у 70-х з мого тата насміхались в Києві в університеті, бо він говорив українською. Таке собі задоволення. Мені глибоко соромно, що людина, яка на публічній службі, тужить за СРСР. Ви точно на своєму місці?" – обурюється в коментарях правозахисниця Оксана Іванців.

 

"Ледь здихалися цього убивчого совка, і ось вже чиновниця дрочить на стакан сиропу і фото юного совітського голодранця. За мої гроші причому, яко платника податків. Це огидно", – гнівається художник, музикант Іван Семесюк.

 

 

"Часи, коли за листівку – 3 роки концтаборів. За вірш – 5 років мордовської зони. За неопублікований твір – 7 років таборів і 5 років заслання. За жарт про Хрущова – 5 років тюрми", – нагадує журналістка Дарія Гірна.

 

"Ммммм… а «чорні тюльпани» з Афгану, а дисиденти по психлікарнях і таборах, а скляні шприци в лікарнях, а сісти в тюрму за те, що продав платівку «Бітлів», а постояти в черзі на право придбати авто кілька років… за цим теж сумуєте? Чи, все ж, найбільше за комсомолом?" – коментує громадський діяч, політик Сергій Притула.

 

"Директорка департаменту освіти Києва ностальгує за совком. Її чоловік був на фронті. Вона сама – розумна, освічена людина. Реально багато корисного в освіті зробила. І тут – опа!

А ти їм про якихось дисидентів втираєш".

Христина Коціра, журналістка

 

15.09.2021

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