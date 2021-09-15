"Томатний сік 10 коп.": Директорка київської освіти публічно потужила за СРСР.

Директорка департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації Олена Фіданян публічно поностальгувала за радянськими часами – у середу вона опублікувала допис у Facebook, у якому згадала копійчані ціни на бублик з маком і томатний сік, і відзначила, що тоді не було коронавірусної пандемії.

Пані Фіданян долучила до свого допису фотографію радянського школяра біля автомата з водою.

"Часи, коли: - не було ковіду; - ми не боятися пити воду з вуличних автоматів; - ми користувалися багаторазовими склянками й їх не нищили вандали; - ми не купували воду для дому, а пили з крану. Часи коли копійки мали грошову вагу: - склянка води без сиропу коштувала 1 коп, з сиропом – 3 коп; - проїзд в трамваї коштував 3 коп, тролейбусі – 4 коп, в автобусі та метро – 5 коп.; - склянка чаю у шкільній їдальні – 2 коп, томатний сік – 10 коп, великий бублик з маком – 5 коп; - шкільний тоненький зошит – 3 коп, щоденник – 14 коп...", – пригадала собі очільниця київського міськвно.

Ностальгічна слабинка Олени Фіданян викликала обурення серед громадськості.

"Часи, коли у моєї сім'ї відібрали приватну власність, вивезли в Сибір, коли у 70-х з мого тата насміхались в Києві в університеті, бо він говорив українською. Таке собі задоволення. Мені глибоко соромно, що людина, яка на публічній службі, тужить за СРСР. Ви точно на своєму місці?" – обурюється в коментарях правозахисниця Оксана Іванців.

"Ледь здихалися цього убивчого совка, і ось вже чиновниця дрочить на стакан сиропу і фото юного совітського голодранця. За мої гроші причому, яко платника податків. Це огидно", – гнівається художник, музикант Іван Семесюк.

"Часи, коли за листівку – 3 роки концтаборів. За вірш – 5 років мордовської зони. За неопублікований твір – 7 років таборів і 5 років заслання. За жарт про Хрущова – 5 років тюрми", – нагадує журналістка Дарія Гірна.

"Ммммм… а «чорні тюльпани» з Афгану, а дисиденти по психлікарнях і таборах, а скляні шприци в лікарнях, а сісти в тюрму за те, що продав платівку «Бітлів», а постояти в черзі на право придбати авто кілька років… за цим теж сумуєте? Чи, все ж, найбільше за комсомолом?" – коментує громадський діяч, політик Сергій Притула.