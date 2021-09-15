В Україні вперше за три місяці виявили понад 4 тисячі випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4640 нових випадків коронавірусної хвороби. Це найвища кількість добових захворювань, починаючи із 21 травня (тоді зафіксували 4984 недужих).

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

 

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (441), в Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Минулої доби в Україні зафіксували 93 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби (це стоденний максимум летальних випадків). 

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 325 796 осіб.

 

Померло 54 550 людей.

 

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

 

15.09.2021

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