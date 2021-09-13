Український воїн загинув на Донбасі.

 

За добу 12 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню. Один військовик ЗСУ загинув, ще троє поранені.

 

 

Про це повідомляє штаб ООС.

 

Зокрема, поблизу Нью-Йорка противник двічі обстріляв позиції українських захисників із станкових протитанкових гранатометів. В напрямку Невельського збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі стрілецької зброї.

 

У районі населеного пункту Верхньоторецьке ворог два рази здійснював обстріли, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

 

Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

 

У районі населених пунктів Катеринівка, Зайцеве та Золоте-4 найманці вели вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

 

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям. У трьох захисників осколкові поранення. Воїни перебувають у лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я задовільний.

 

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Напередодні штаб повідомив, що в неділю внаслідок попадання протитанкової керованої ракети у вантажівку загинув водій, Артур Голуб із Житомирщини.

 

13.09.2021

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