РПЦ планує на догоду Путіну «відмазати» Івана Грозного від вбивства митрополита Філіппа.

Сам російський лідер напередодні виступив із заявою, що існують й інші версії смерті священослужителя, визнаного в Росії святим.

Російська православна церква допускає можливість переписати біографію святого митрополита Філіппа, котрого, як відомо було вбито 1569 року за вказівкою царя Івана Грозного. Про це повідомило російське інформаційне агентство «РИА Новости». Причиною вбивства стало засудження священником свавілля царських опричників. Скоїв злочин власноруч найдовіреніший помічник царя Малюта Скуратов, приїхавши до Успенського монастиря в Твері, де митрополит перебував практично в ув’язненні.





Досі ця версія смерті митрополита вважалася непорушною, зокрема й у РПЦ. Утім все змінилося третього вересня цього року. Цього дня президент Росії Володимир Путін виступив на пленарному засіданні Східного економічного форуму у Владивостоці. У своїй промові він несподівано заявив про «іншу версію» загибелі митрополита Філіппа, не пов'язану з Іваном Грозним і Малютою Скуратовим.



«Друга версія проста, що він (Скуратов – Z) його (митрополита Філіппа – Z) не вбивав і не проїжджав (до Успенського монастиря – Z), а якщо проїжджав, то проїхав повз», – сказав російський лідер.



Функціонери РПЦ поспішили заявити, що кремлівський лідер має рацію. «Житіє святителя Філіппа, митрополита Московського, можна відредагувати, якщо версія про те, що він не був убитий Малютою Скуратовим, підтвердиться. Справа, пов'язане з вбивством митрополита, може стати предметом вивчення для істориків і церковних істориків», – заявив член синодальної комісії з канонізації святих і міжсоборної присутності Російської православної церкви, професор Московської духовної академії протоієрей Владислав Ципін.

Він запевнив, що не буде проблем з коригуванням житія митрополита. «Щодо стосується можливості внесення змін до житія, то, зрозуміло, житіє не є Святим письмом, яке не підлягає редагуванню», – пояснив Ципін.