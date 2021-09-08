Криміналісти оцінили кількість жертв Голодомору у 10,5 мільйона людей.

У 1932-1933 роках комуністичний режим заморив голодом 10,5 мільйона українців.

Такі дані навів президент Міжнародного конгресу криміналістів, академік Національної академії правових наук України Валерій Шепітько під час міжнародного форуму "Масові штучні голоди: пам’ятаємо, вшановуємо", передає "Укрінформ".

"За результатами проведених комплексних судових експертиз було встановлено, що в 1932-1933 роках з метою ліквідації національно-визвольного руху, знищення української нації як такої та недопущення відновлення Української держави комуністичний тоталітарний режим вчинив особливо тяжкий злочин – геноцид українців і знищив 10 мільйонів 500 тисяч українців, з них 4 мільйони дітей", – сказав Шепітько.

Він підкреслив, що Голодомор став ціною, яку сплатив український народ за свою свободу, за прагнення людей до волі. Це була реакція тоталітарного комуністичного режиму на відновлення української державності, на український національний рух.

"У 1930 році в Україні відбулося понад 4 тисячі масових виступів, в яких, за оцінками окремих дослідників, взяли участь 1,2 млн осіб. При цьому штучний голод ставав зброєю масового біологічного знищення людей", – сказав Шепітько.

Водночас він зауважив, що під дію Кримінального кодексу України підпадають злочини, вчинені проти української нації за межами України, і вони не мають строків давності відповідно до конвенцій ООН.

"Тоталітарні країни зазвичай заперечують вчинення злочину геноциду, а країни-правонаступники в разі визнання цих злочинів значно занижують чисельність жертв. Не є винятком Російська Федерація як правонаступниця Радянського Союзу, яка не визнає вчинений комуністичним тоталітарним режимом геноцид української нації", – заявив науковець.

Згідно з підрахунками експертів, у 1921-1923 роках голодом убили 3,5 мільйона осіб, а у 1946-1947 – 1,5 мільйона.

Наразі експерти не оприлюднили методики здійснення підрахунків.

Із торішнього повідомлення у газеті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого "VIVAT LEX!" випливає, що дослідження про кількість жертв проводилося в рамках розслідування Служби безпеки України у 2019-2020 роках. До цієї справи долучили Національну академію правових наук України та Юридичну академію імені Мудрого (обидві розташовані в Харкові). Саме ж розслідування ніби ініціював Президент України.

"Слідчій комісії вдалося розшукати раніше не вивчені документи й отримати доступ до іноземних архівів і досліджень, які дали змогу пролити світло на ці трагічні для українського народу події", – йдеться у повідомленні університетської шазети.

У листопаді 2020 року секретар Ради національної безпеки та оборони нагородив за цю роботу проректора університету з наукової роботи Анатолія Гетьмана та завідувача кафедри криміналістики Валерія Шепітька "Відзнаками РНБО" III ступеня.

Слід відзначити, що в історичних дискусіях в Україні найчастіше фіґурують дві оцінки – 3,9 мільйона і 7 мільйона жертв. Цифра у 10 мільйонів озвучується як гранична екстрема (і приписується "діаспорній школі").

Зокрема, згідно з висновком Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук України 2015 року, демографічні втрати України внаслідок Голодомору в 1932–1933 роках становлять: 3,9 мільйона – втрати, пов'язані з надсмертністю і 0,6 мільйона – дефіцит народження.

Низка українських істориків і громадських діячів (Василь Марочко, Володимир Сергійчук та інші) розкритикували методологію Інституту імені Птухи й наполягли на тому, що внаслідок Голодомору загинуло щонайменше 7 мільйонів українців. Вони вважають, що при підрахунках слід враховувати міграційний потік у 1932-1933 роках, коли селяни намагалися тікати на захід, але гинули в дорозі, смертні вироки у справах про "5 колосків", приріст заробітчан із Росії та інших радянських республік, які у переписі 1937 року зайняли місця тих, кого Україна втратила в 1932-1933 році тощо.

У вироку Апеляційного суду Києва у кримінальній справі за фактом вчинення геноциду в Україні в 1932-1933 роках, ухваленому в січні 2010 року, з обвинуваченням проти Сталіна (Джугашвілі) Йосипа Віссаріоновича, Молотова (Скрябіна) Вячеслава Михайловича, Кагановича Лазаря Мойсейовича, Постишева Павла Петровича, Косіора Станіслава Вікентійовича, Чубаря Власа Яковича і Хатаєвича Менделя Марковича фіґурує 3,941 мільйона жертв (оцінка Інституту Птухи).