Львівщина готується до можливого переходу на дистанційне навчання.

Через анонсоване посилення карантину в Україні з понеділка, 13 вересня, і недостатній рівень вакцинації освітян, Львівщина готується до переходу на дистанційне навчання. Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, згідно з рішенням Кабміну, при введенні в регіоні жовтої, помаранчевої чи червоної карантинної зони навчальні заклади переходять на дистанційний режим роботи. Офлайн-навчання можливе лише при повній вакцинації 80% персоналу.

«Міністр охорони здоров’я заявив, що з понеділка (13 вересня – ред.) в Україні можуть ввести адаптивний карантин – «жовту» зону. У такому випадку навчальні заклади, де менше 80% персоналу вакциновані, працюватимуть онлайн. Тож до кінця тижня нас чекає або масова вакцинація персоналу закладів освіти, або з понеділка переходимо на дистанційне навчання», – повідомив перший заступник голови ЛОДА Андрій Годик у вівторок, 7 вересня.

За інформацією регіонального координатора з питань вакцинаціії від коронавірусної інфекції у Львівській області Олега Когута, з 96 тисяч 900 освітян Львівщини, повний курс вакцинації пройшла 31 тисяча 579 осіб, а 39 тисяч 452 – отримали першу дозу вакцини.

Напередодні директор обласного департаменту освіти і науки Олег Паска повідомив, що повністю проти коронавірусу провакцинували 32,6% освітян Львівщини.

«Останні дані говорять про те, що 32,6% освітян на Львівщині вже повністю провакциновані проти коронавірусу. Це є замалий показник. Щоправда, у нас є школи, де відсоток провакцинованих сягає і 90%, але це є окремі школи, які можна порахувати на пальцях двох рук», – сказав Олег Паска.

За його інформацією, лідерами з вакцинації від коронавірусу на Львівщині наразі є школи-інтернати або навчально-реабілітаційні школи, які підпорядковані департаменту освіти ЛОДА. Серед них: школа №100 для дітей з проблем зору, де вакциновані 86% освітян, Бориславська санаторна школа, де 90% вакцинованих.

Керівник департаменту освіти і науки ЛОДА зазначив, що якість дистанційного навчання не дозволяє настільки якісно надавати послуги, як за очного навчання. Звідси, за його словами, випливає важливість щеплення для вчителів.

«Для самих педагогів онлайн-навчання є значно складнішим, бо для того, аби провести урок дистанційно, потрібно вдвічі більше часу на підготовку. Попри навчання педагогів якість дистанційного навчання ще не дозволяє настільки якісно організувати освітній процес, як це відбувається при очному режимі. Саме тому вакцинація зараз є вкрай необхідною для збереження життя та здоров’я наших педагогів та налагодження якісного очного навчання у школах», – сказав головний освітянин Львівщини.

З огляду на це, керівників територіальних громад та відділів освіти органів місцевого самоврядування на Львівщині закликали пришвидшити темпи вакцинації освітян.

Тим часом у Львові поки що вводити дистанційне навчання не планують.

«Ми спостерігаємо високу динаміку проведення щеплень упродовж останніх тижнів. У Львові відкрито кілька центрів масової вакцинацій та організовані тимчасові пункти вакцинації у районах міста для зручності усіх мешканців. На ці вихідні відкриються ще додаткові. Усе це робиться для того, щоб надати доступ до вакцинації, і охопити нею якомога більшу кількіть людей зокрема освітян: бо йдеться не лише про працівників середніх навчальних закладів, чи вищих, але також про позашкільну освіту, неформальні освітні осередки. За весь період уже проведено 267 тисяч 845 щеплень, двома дозами вакциновані 117 тисяч 143 осіб. Відсоток вакцинованих освітян стане зрозумілим у п’ятницю, проте наразі стабільно йде планове навчання, і мова про якісь кардинальні зміни не йде», – прокометнував «Збручу» перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Зазначимо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко спрогнозував, що з «зеленої» в «жовту» зону епіднебезпеки через коронавірус Україна перейде із 13 вересня. «Швидше за все, з наступного понеділка Україна перейде на «жовтий» рівень епідемічної небезпеки. Відповідно, будуть встановлені додаткові обмеження, які передбачені для «жовтого» рівня і стосуються в основному масових заходів», – сказав міністр. За його словами, згідно з постановою уряду, на «жовтий» рівень перейде відразу вся Україна. Якщо місцями відбуватиметься погіршення до «помаранчевого» чи «червоного» рівня, країна перейде до регіонального розподілу на зони.

Водночас Львівщину вже зараховують до регіонів, де є одна з найскладніших епідситуацій, тому не виключено, що тут можуть запровадити «помаранчеву» зону. «Ситуація епідемічна дійсно в країні погіршується. Ми не єдина країна, це в цілому ситуація по світу. На сьогодні країна наближається до жовтої зони. Помаранчева і червона зона будуть адаптовані тільки в тих областях, де є проблема. Найнебезпечніші сьогодні в плані епідемії три області: Буковина, Львівська область і Вінницька область. Там, скоріше за все, буде змінюватися колір обмежень. Але в цілому поки казати про якесь посилення обмежень в цілому по країні зарано», – заявив погоджувальній раді парламенту голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, повідомила «Українська правда».

Фото loda.gov.ua, slovoidilo.ua