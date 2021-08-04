Беленюк приніс Україні першу золоту медаль на Олімпіаді. А його колеги – ще дві.

 

Український борець, народний депутат Жан Беленюк здобув для України першу золоту медаль на Олімпійських іграх у Токіо – у фіналі з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограмів він переміг угорця Віктора Лорінца.

 

 

Лорінц – триразовий призер чемпіонатів світу. Він очолює борцівський рейтинг у ваговій категорії до 87 кілограмів; Беленюк там другий.  

 

Перший бал за активність здобув Лорінц. Утім Беленюк не дав наростити перевагу – він миттєво вийшов із партера та піднявся. Українець заробив бал на початку п'ятої хвилини сутички. А потім у партері отримав іще чотири очки завдяки двом накатам.

 

Для Жана Беленюка фінал Олімпіади у Токіо став другим у кар'єрі. У 2016 році він поступився в вирішальному двобої, здобувши "срібло".

 

Після перемоги в Токіо Жан станцював гопак, загорнувшись у синьо-жовтий прапор.

 

 

Перед Беленюком у фінальному поєдинку у ваговій категорії до 67 кілограмів змагався Парвіз Насібов, утім він поступився іранцеві Мохаммадрезу Гараї.

 

А Ірина Коляденко здобула "бронзу" з вільної боротьби у категорії 62 кілограми.

 

04.08.2021

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