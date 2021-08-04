Беленюк приніс Україні першу золоту медаль на Олімпіаді. А його колеги – ще дві.

Український борець, народний депутат Жан Беленюк здобув для України першу золоту медаль на Олімпійських іграх у Токіо – у фіналі з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограмів він переміг угорця Віктора Лорінца.

Лорінц – триразовий призер чемпіонатів світу. Він очолює борцівський рейтинг у ваговій категорії до 87 кілограмів; Беленюк там другий.

Перший бал за активність здобув Лорінц. Утім Беленюк не дав наростити перевагу – він миттєво вийшов із партера та піднявся. Українець заробив бал на початку п'ятої хвилини сутички. А потім у партері отримав іще чотири очки завдяки двом накатам.

Для Жана Беленюка фінал Олімпіади у Токіо став другим у кар'єрі. У 2016 році він поступився в вирішальному двобої, здобувши "срібло".

Після перемоги в Токіо Жан станцював гопак, загорнувшись у синьо-жовтий прапор.

Перед Беленюком у фінальному поєдинку у ваговій категорії до 67 кілограмів змагався Парвіз Насібов, утім він поступився іранцеві Мохаммадрезу Гараї.

А Ірина Коляденко здобула "бронзу" з вільної боротьби у категорії 62 кілограми.