Двоє українських борців вийшли до фіналів на Олімпіаді.

Українські борці греко-римського стилю Жан Беленюк і Парвіз Насібов на Олімпіаді в Токіо перемогли своїх суперників у півфіналі й пройшли до фіналу змагань, забезпечивши собі щонайменше срібні медалі. Народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк, який змагається у вазі до 87 кілограмів, у півфіналі переміг хорвата Івана Хуклека й у фіналі зустрінеться в угорцем Віктором Лерінцом. Парвіз Насібов у півфіналі у ваговій категорії до 67 кілограмів переміг єгиптянина Мохаммеда Ібрагіма Ель-Саєда.

У півфіналі Насібов програвав більш досвідченому єгиптянину, який є чемпіоном Африки, з рахунком 0:5, але за останню хвилину зумів переламати поєдинок і вигриз перемогу на останній секунді — 7:6. Перед цим у чвертьфіналі Насібов здолав віцечемпіона світу росіянина Артьома Суркова.

Беленюк має другий номер рейтингу у Токіо, а у фіналі його чекатиме перший номер.

