Біля Львова чоловік самовільно влаштував цвинтар на землях дачного кооперативу.

 

У селі Рясне-Руське, неподалік Львова, місцевий житель влаштував нелегальне приватне кладовище на території садово-городнього кооперативу. За скаргою учасників кооперативу поліція розпочала розслідування.

 

 

Колективну скаргу у поліцію подали 26 серпня, повідомила пресслужба Національної поліції Львівської області. Учасники кооперативу повідомили, що на їхніх землях чоловік, який є директором однієї з місцевих ГО, організував кладовище, де проводять захоронення померлих людей на комерційній основі.

 

Люди заявили, що директор ГО почав експлуатувати їхню землю без їхнього відома. Місцеві жителі обурені тим, що на землях, де мають бути городи, постійно з'являються свіжі могили.

 

За інформацією керівниці кооперативу «Підлісся» Наталії Ониськів, зараз на території кооперативу уже є 360 поховань та 40 гробівців.

 

«Це бізнес. Люди, які там ховають родичів, розповіли нам, що вони платять 4200 грн за поховання у землі, 10 000 грн за такі могили з бетонними конструкціями, а поховання у гробівці коштує 50 000 грн. Ми пояснюємо людям, що вони звернулися не туди, просимо перевірити кадастровий номер ділянки, але вони кажуть, що вже дали гроші за це місце і не вступляться», – повідомила вона у коментарі виданню ZAXID.NET.

 

 

Журналісти також поспілкувалися із керівником місцевої ГО «Пам'ять», зареєстрованої у 2010 році, яка займається похованнями, Ярославом Мартинівим. Він визнав, що проводить поховання на самозахоплених землях. Втім звинувачує у цьому місцеву владу, мовляв, вона не реагувала на його прохання розширити недіючий Ряснянський цвинтар офіційно.

 

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.197-1 Кримінального кодексу України – «самовільне зайняття земельної ділянки». Санкція статті передбачає штраф від 3400 гривень до 5100 гривень або арешт на строк до шести місяців. Зараз у цій справі проводять досудове розслідування, незабаром фігуранту справи можуть оголосити про підозру.

 

Фото lv.npu.gov.ua, zaxid.net

07.09.2021

До теми

Поширити
Збруч
Пан Маю-то-десь. Jean-Paul Belmondo (1933-2021)
Легенда французького кіно. Мав штудерний шарм, був іконою Нової хвилі, французьким Джеймсом Діном і Гамфрі Боґартом в одному тілі. В серпні мав другий інсульт.
07.09.21 | | Дискурси
Чому з віком складніше підбирати слова?
У старшому мозку мережеві зв’язки хоч подібні на ті, що утворюються у молодших людей, але менш ефективні.
07.09.21 | | Наука
Національна ідентичність і переживання історії
Роксана Харчук
У історичній перспективі вибір слабшої ідентичності може виявитися доленосним. Саме таким, за дослідником Сергієм Бєляковим, і був вибір Шевченка, бо друк «Кобзаря» змінив хід української історії.
06.09.21 | | Штука
Коли «майндфулнес» шкодить
Александер Бурґойн, Девід Гембрік
«Майндфулнес» («усвідомленість» – це практика цілеспрямованого фокусування уваги на теперішньому моменті. Але бувають ситуації, коли вона не лише не допомагає, а й очевидно шкодить.
06.09.21 | | Наука
Універсальне рівняння форми яйця
Дослідники відкрили універсальну математичну формулу, за допомогою якої можна описати будь-яке пташине яйце.
05.09.21 | | Наука
Бортнянський у Львівській опері
Сучасна прем’єра опер "Сокіл" і "Алкід", присвячена 270-річчю Дмитра Бортнянського, уперше представить класичну спадщину української музики, що залишалася невідомою для широкого кола слухачів.
04.09.21 | | Штука
«Абсолют рівноваги» Петра Антипа
Богдан Мисюга
Нові скульптури Антипа —  про рівновагу: в стосунках, у балансі з природою, у відносинах з Богом. Кожна  композиція усе ближче до космогонічних категорій: перерозподіл мас і їх форма  — майже математична формула співвідношень.
03.09.21 | | Штука
Знакові речі у легковажному стилі
Олеся Ісаюк
Якщо згадати, що під усіма можливими імперіями маскували Російську, то стає чітко видно: українець претендує не просто на суб’єктність, а на суперника імперії у війні сенсів. 
03.09.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.