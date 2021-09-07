Дев'ять людей загинули на шахті в ОРЛО.

Дев'ять осіб, за попередніми даними, загинули в результаті аварії на шахті "Червоний партизан". Шахта розташована на тимчасово окупованій території у місті Вознесенівка (належить до Довжанська) у Луганській області.

Про це повідомляє телеканал "Дім/Дом".

У шахті обірвався канат кабіни з гірниками, коли їх підіймали на поверхню. Зараз намагаються розблокувати тих, хто залишилися в кабіні, повідомляють у так званому "МНС".

За інформацією засновника "Східної правозахисної групи" Павла Лисянського, станом на 4:00 частина гірників не могла вийти із шахти через відсутність запасного виходу.

"25 людей перебували в шахтній кліті, це дуже багато, допускається не більше ніж 12 осіб... На шахті економили електрику, щоб не пускати шахтну кліть двічі і не витрачати електрику, для цього заповнювали шахтну кліть вщерть... Основна причина того, що сталося, за попередніми даними, – це зношеність транспортного каната, систематичні перевантаження в перевезенні людей шахтним стовбуром, несправність системи безпеки при аваріях у вертикальних стволах при транспортуванні людей і вантажів", – зазначив Лисянський.