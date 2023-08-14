Львівщина лідирує у вирощуванні овочів.

Львівщина лідирує серед областей України у виробництві овочів цьогорічного врожаю, зібравши на кінець першого тижня серпня 151,2 тис. тонн продукції.

 

 

Як повідомляє Львівська ОДА, овочі зібрали з 10,0 тис. га, що становить 23% до всієї посівної площі овочів.

 

Площі посіву овочевих культур в області по всіх категоріях господарств склали 43,5 тис.га. У структурі площ 65,0% займають основні культури борщового набору: капуста – 34,4%, морква – 10,6%, цибуля – 10,1%, буряк столовий – 9,9%. Якщо порівнювати з попереднім роком, площі посіву цибулі збільшились на 8,9 %, капусти – на 2,6%, моркви – на 1,9%.

 

Салатні та зелені овочі займають 35%. Площі посіву помідорів збільшились на 2,3%, гарбузів – на 8,2%, перцю стручкового – на 8,4%, горошку зеленого – на 6,4%.

 

"Аграрії Львівщини з розумінням підійшли до подолання кризових у виробництві овочів наслідків у результаті затоплення і окупації низки областей, збільшивши посівні площі від 2 до 9 % по окремих «борщових» і салатних культурах. На збільшення обсягів зібраних овочів також вплинула реалізація в області регіональної програми по відшкодуванню вартості високорепродукційного сертифікованого насіння, оскільки посів такого насіння забезпечує на 20-30% більшу врожайність", – прокоментувала директорка департаменту АПР Львівської ОВА Тетяна Гетьман.

 

Згідно з узагальненою інформацією від Міністерства аграрної політики та продовольства, Вінниччина лідирує в Україні за найбільшою площею зібраного врожаю – 51%, а Полтавщина має найвищу врожайність – 244 ц/га.

 

Загалом овочі зібрано вже з площі 88,4 тис. га (23,2%), при середній урожайності 163,9 ц/га. Вирощено 1450 тис. тонн: капусти – 105,4 тис. тонн, огірків – 310,3 тис. тонн,  помідорів – 175,0 тис. тонн, цибулі – 428,0 тис. тонн, моркви – 51,7 тис. тонн, столових буряків – 35,3 тис. тонн, інших овочів – 344,3 тис. тонн.

 

 

 

13.08.2023

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