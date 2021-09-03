На Львівщині дорогу Турка–Лопушанка відремонтують за понад 141 мільйон гривень.

На Львівщині триває капітальний ремонт автомобільної дороги Турка–Лопушанка. З державного дорожнього фонду на фінансування ремонту вже скерували 50 мільйонів гривень. Про це сьогодні, 3 вересня, повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

За його інформацією, загальна кошторисна вартість ремонту дороги, яка перебувала в незадовільному стані, становить 161,8 мільйона гривень. Дорога є стратегічно важливою для гірського регіону та веде до перспективного пункту пропуску Лопушанка–Міхновець.

У липні відбувся тендер на виконання цих робіт зі стартовою ціною 160,67 мільйона гривень, у якому змагалося троє учасників. Цінова пропозиція ТзОВ «Шляховик-Т» була найнижчою – 141,78 мільйона гривень. Договір підряду із компанією уклали 28 серпня.

Зараз на ділянці від м. Турка до с. Шумяч виконують роботи з посилення основи дороги за технологією холодного ресайклінгу.

«Ця технологія досить проста, але суттєво зміцнює дорогу та продовжує термін її експлуатації», – зазначив Юрій Бучко.

Згідно з проєктом передбачено відремонтувати 6,9 км дороги, ширина проїзної частини має становити 5,5–7 метрів, буде влаштовано дві смуги руху. Також мають перебудувати чотири мости, в межах населених пунктів влаштують тротуари завширшки 1-1,5 метра, облаштувати дев’ять автобусних зупинок з автопавільйонами, а також провести комплекс робіт з організації безпеки дорожнього руху.

Ремонт цієї ділянки дороги Турка–Лопушанка, за попередніми підрахунками, триватиме 9 місяців, повністю його завершать у 2022 році.

Фото loda.gov.ua, facebook.com/Юрій-Бучко