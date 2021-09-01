У Білому домі розпочалися переговори Зеленського й Байдена.

 

Президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розпочали переговори у Білому домі.

 

 

На початку зустрічі під час протокольних вітань Байден заявив про зміцнення партнерства між США і Україною, передає УНІАН.

 

"Мені приємно привітати президента Зеленського у Білому домі, в Овальному кабінеті. У період святкування 30-ї річниці незалежності України партнерство між нашими країнами міцнішає, ніж коли-небудь, і стане ще міцнішим. Україна і Сполучені Штати Америки мають спільні цінності, і ми також непохитно віддані досягненню нашої довготермінової цілі щодо Європи, щоб вона була цілісною, вільною і мирною", – сказав президент США.

 

Володимир Зеленський передав Джо Байдену список з 450 імен українських полонених, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і в Росії.

 

"Це дуже чутливе питання. Ми передали президенту Байдену списки всіх полонених, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донбасу, на тимчасово окупованих територіях Криму, в Росії, у Москві. Їх близько 450 людей. Ми обговоримо, яку допомогу можуть надати США у розв'язанні цього питання", – цитує Зеленського "Суспільне".

 

 

Володимир Зеленський перед самим початком зустрічі написав у twitter: "Починаємо важливі переговори з Джо Байденом. На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства. Дякую президенту США за підтримку територіальної цілісності та допомогу у протидії агресії РФ. Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і НАТО", – прокоментував Зеленський.

 

01.09.2021

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