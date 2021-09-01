Білий дім не планує підсумкового брифінгу Байдена та Зеленського.

Президенти України та Сполучених Штатів Америки Володимир Зеленський і Джо Байден, попередньо, не матимуть спільного брифінґу за підсумками переговорів у Вашінґтоні.

Це випливає із публічного розкладу президента США, опублікованого адміністрацією Білого дому.

Переговори лідерів заплановані на 14:00 за вашінґтонським часом (о 21:00 за київським) в Овальному кабінеті. Наступним заходом у розкладі Байдена є щотижневий економічний брифінг о 16:30 (о 23:30 за київським).

Президент Зеленський заявив у коментарі "Суспільному", що прагне ґрунтовної розмови.

"У нас буде не просто питання-відповідь. У нас буде серйозна зустріч, декілька буде секторів нашої розмови. Складно сказати, з якого саме питання почати. Багато речей, на які хочеться отримати не відповідь, а отримати бачення. Тим більше, що питання не в тому, що запитує Україна і що відповідає Америка. Мені здається, що у кожної сторони є питання і відповіді", – заявив Зеленський.

Окрім того, на зустрічі підійматиметься тема інвестицій: "Ми подякуємо президенту США за підтримку, вона відчувається в розбудові енергетичної системи України".

Також на зустрічі лідери України та США обговорять питання "Північного потоку-2". "У нас є болюче питання – "Північний потік-2". Якщо він буде добудований – а всі говорять, що він буде добудований, – то ми поборемося з тим, як він буде працювати. У разі працюючого "Північного потоку-2" ми хотіли б домовитися про конкретні речі й гарантії з боку США", – зазначив Зеленський і підкреслив, що має на увазі введення нових санкцій проти РФ.