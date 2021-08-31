Візит Зеленського: Україна домовилась із Westinghouse про будівництво атомних блоків.

 

Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр енергетики США Дженніфер Гренхольм підписали спільну заяву Департаменту енергетики Сполучених Штатів Америки та Міністерства енергетики України щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

 

 

Церемонія відбулася у присутності Президента України Володимира Зеленського, який перебуває у Сполучених Штатах Америки з робочим візитом, повідомляє ОП..

 

Документ передбачає посилення двосторонньої взаємодії у питаннях покращення належного корпоративного управління на державних підприємствах енергетичного сектору України, зокрема шляхом залучення міжнародних незалежних наглядових рад.

 

Заява також фіксує готовність Сполучених Штатів допомагати Україні в питаннях розвитку більш конкурентоспроможних та прозорих енергетичних ринків, декарбонізації економіки та забезпечення енергетичної безпеки й експортного потенціалу держави шляхом розробки та впровадження комплексного плану енергетичного сектору, який передбачає взаємовигідну співпрацю у сферах ядерної енергетики, сонячної та вітрової енергії, водню, накопичення енергії, уловлювання, використання та зберігання вуглецю, кібер- і фізичної безпеки, а також інших технологій.

 

Крім того, т. в. о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін і президент, виконавчий директор компанії Westinghouse Electric Патрік Фрагман підписали меморандум про взаєморозуміння між компаніями. Документ передбачає залучення технології компанії Westinghouse Electric щодо будівництва ядерного реактора проекту АР1000 з електричною потужністю близько 1,1 ГВт.

 

Реалізація меморандуму відкриє можливість залучити інвестиції для будівництва п'яти блоків вартістю близько $25 млрд – окрім урахування прямих інвестицій, буде локалізована частина виробництва, бюджет отримає додаткові податкові надходження.

 

31.08.2021

До теми

Поширити
Збруч
Що надає каві її присмаку
Науковці ідентифікували молекули, що роблять каву оксамитовою, насиченою або крейдянистою.
31.08.21 | | Наука
GALA-OPERA у Львівській філармонії
Вікторія Антошевська
Людмила Монастирська намагалась показати різноманітні грані свого голосу та акторського хисту: від сакральної арії Норми «Casta Diva» в динаміці pianissimo до грайливої пісні «Ой я знаю, що гріх маю», яка повела солістку у танок! 
30.08.21 | | Штука
Ліберальна демократія варта боротьби
Енн Епплбом
Не завжди можна боротися за допомогою жорстких заяв ЄС про стурбованість. Можете спробувати, але ви програєте
30.08.21 | | Дискурси
Латаючи дірки
Юрко ТИМЧУК
Навіть найзаклопотанішим людям на найвищих посадах варто іноді перечитувати "Охрімову свиту", написану Глібовим. Щоб не виявитися небораком у "німецькому каптанці". Огляд тижня
30.08.21 | | Україна
Капітал ідей для добрих змін
Зоряна Рибчинська
Сила культури походить із поєднання двох важливих прагнень: утвердити свою актуальність і зберегти, передати те, що вважаємо цінним.
29.08.21 | | Штука
Сорт портуґальської редьки
Василь МАХНО
Малий Сарамаґо ні про яке письменство й гадки не мав. Але в якийсь момент портуґальська мова перетворилася для юного Жозе на письмо
28.08.21 | | Дискурси
“Мальви”: три варіанти колоніального становища
Олеся Ісаюк
На котрусь із моделей мусить згодитися кожен, хто хоче хоч якогось суспільного авансу чи особистої реалізації. У всіх без винятку варіантах вимагається забути про власне коріння — мову, віру, звичаї. 
27.08.21 | | Галичина
Честь і ганьба
Остап Українець
Вчинок може бути законним і ганебним, а може бути незаконним і не ганебним водночас. Прикладом першого в нас буде одностатевий секс, прикладом другого — побутова корупція
27.08.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.