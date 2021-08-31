Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона в межах робочого візиту до США.

Про це повідомляє Офіс президента.

"На порядку денному візиту – зустріч лідерів двох країн у форматі віч-на-віч та в розширеному складі делегацій. Також відбудеться низка важливих зустрічей Президента України з американськими високопосадовцями", – ідеться в повідомленні.

Планується, що представники України та США підпишуть низку документів.

В ОП уточнюють, що програма візиту розрахована на декілька днів, вона охопить низку міст на східному та західному узбережжях США.

Нагадаємо, 31 серпня починається офіційний візит до Вашингтона Президента України Володимира Зеленського. 1 вересня він проведе перемовини з президентом США Джо Байденом.