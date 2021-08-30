На Львівщині відновлюють 36-метровий міст через Дністер.

На Львівщині, у селі Заліски Жидачівського району, капітально ремонтують міст через річку Дністер. Про це повідомила пресслужба Укравтодору.

36-метровий міст у Залісках є однією з п’яти переправ, що входять до автошляху М-30 Стрий – Ізварине, який цьогоріч планують відновити, повідомили в Укравтодорі.

Роботи виконує підрядна організація ПАТ «Мостобуд». На мості вже влаштували два шари асфальтобетонного покриття, демонтували пошкоджені елементи споруди, влаштували деформаційні шви, залізобетонну накладну плиту, тротуари та шар гідроізоляції, встановили перильне та бар’єрне огородження.

Зараз дорожники влаштовують захисні шари на нижній частині прогонової будови.

Далі мають влаштувати захисний шар покриття на тротуарах, встановити дорожні знаки та нанести розмітки, очистити, поґрунтувати, пофарбувати низову частину прогонової будови та відремонтувати конуси.

Очікується, що всього у межах Національної програми відновлення мостів цього року буде відремонтовано та збудовано понад 160 штучних споруд.

Зазначимо, для створення нового маршруту М-30 Стрий – Ізварине об’єднують дві дороги міжнародного значення: М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка та М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине. Траса М-30 Стрий – Ізварине завдовжки 1400 км має з'єднати захід і схід України. Очікується, що проєкт завершать до кінця 2021 року.

Фото facebook.com/LV.UKRAVTODOR