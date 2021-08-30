Зустріч Зеленського і Байдена знову відклали.

 

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена перенесли на 1 вересня.

 

 

Цю інформацію українській службі Голосу Америки підтвердили у Білому домі.

 

За попереднім планом, зустріч президентів мала відбутися 31 серпня. Натомість 1 вересня у Володимира Зеленського в США були заплановані інші події.

 

“Цей візит підтвердить непохитну підтримку США українського суверенітету та територіальної цілісності перед обличчям тривалої російської агресії на Донбасі та Криму, нашу тісну співпрацю в енергетичній безпеці і нашу підтримку зусиль президента Зеленського в боротьбі з корупцією, а також впровадження реформ, заснованих на спільних демократичних цінностях”, – повідомили в Білому домі.

 

Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять уже вдруге – спочатку зустріч із президентом Байденом мала відбутися 30 серпня, однак згодом план змінили. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це відбулось "у зв'язку з розширенням програми візиту".

 

Посолка України в США Оксана Маркарова повідомила, що Володимир Зеленський перебуватиме у Вашингтоні два дні: 31 серпня і 1 вересня. 

 

"З уже запланованого в Вашінгтоні – зустріч президентів України та США у Білому домі, основні складові цієї зустрічі вже розплановані та узгоджені обома сторонами, зустрічі з очільниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від Президента та першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів. Крім того, заплановане відкриття Українського дому, а також відвідання знакових для відносин України та США місць Вашингтона", – прокоментувала Маркарова у Facebook.

 

30.08.2021

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