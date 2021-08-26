На Львівщині зійшли з рейок 13 вагонів вантажного поїзда: люди не постраждали.

 

У четвер вранці, 26 серпня, поблизу станції Глинна-Наварія на Львівщині зійшли з рейок 13 вагонів вантажного поїзда. Через аварію затримуються в русі п’ять пасажирських поїздів, повідомила пресслужба Укрзалізниці.

 

 

Аварія на залізниці трапилася близько 8:20. На станції Глинна-Наварія зійшов з рейок вантажний поїзд Клепарів-Батьово, який перевозив щебінь та залізну руду. Унаслідок аварії ніхто не постраждав. Пошкоджено вагони, колійне полотно та кілька опор контактної мережі. Для ліквідації наслідків аварії на місце події прибули спеціалізовані підрозділи регіональної філії «Львівська залізниця».

 

 

«На місці події працює спеціальна комісія Укрзалізниці, яка з’ясовує обставини та причини сходу вагонів. Техніка та аварійно-відновлювальні бригади працюють над усуненням наслідків події та відновленням повноцінного руху вантажних і пасажирських поїздів цією дільницею. Наразі рух поїздів забезпечують парною колією. Змін маршрутів прямування пасажирських поїздів не планується», – повідомили у «Львівській залізниці».

 

 

Через аварію затримуються в русі пасажирські поїзди: №6 Херсон – Ужгород, №41 Дніпро – Трускавець, №46 Лисичанськ – Ужгород, №146 Ужгород – Львів та №807 Львів – Коломия. Час запізнення поїздів – від 50 хвилин до 1 години 20 хвилин.

 

 

Повністю відновити рух на ділянці, де сталася аварія, обіцяють упродовж доби.

 

Фото facebook.com/pustomytymr, facebook.com/Ukrzaliznytsia

26.08.2021

До теми

Поширити
Збруч
Еволюція: чоловіки як вимушені жертви
Чоловіки спрощують процес усунення шкідливих мутацій.
26.08.21 | | Наука
Запуск «Північного потоку-2» знову відкладається
Максим МУЛЯР
Nord Stream 2 AG програла судовий процес у Німеччині в питанні підпорядковування нормам Третього енергопакету ЄУ. Цей вердикт дозволить Україні виграти трохи часу до запуску «ПП-2» в експлуатацію.
26.08.21 | | У світі
Чи існують «голі» сингулярності?
Брендан Фостер
Ще у 1960-ті фізик Роджер Пенроуз висунув гіпотезу про те, що природа «цензурує» об'єкти, яких наука не може пояснити, – сингулярності. Такі об'єкти існують лише всередині чорних дір, не впливаючи на довколишній світ. Але фізики доводять, що «голі» сингулярності все ж можуть існувати. Щоправда, в альтернативній реальності. 
25.08.21 | | Наука
Володимир Лобода в контексті і поза ним
 Тарас Возняк
У Львівській національній галереї мистецтв відкриється масштабний проєкт, присвячений творчості одного з найхаризматичніших художників Львова Володимира Лободи
24.08.21 | | Штука
Безцінна
Радомир Мокрик
Визвольні змагання початку століття і мільйони жертв у Другій світовій війні. Відчайдушний спротив УПА. Дисидентський рух. Українське ХХ століття – це історія боротьби. Втім, боротьби успішної!
24.08.21 | | Україна
Остання мить
Андрій Бондар
Ми їхали на цвинтар, а він летів на нас згори – не знаю, на що саме розраховувала вишнева "дев'ятка", йдучи на обгін саме на вершечку пагорба...
23.08.21 | | Дискурси
Розмаїття підготувань
Юрко ТИМЧУК
Поки пуштуни, хазарейці та інші джемшиди з фірюзкухами готуються вивести свій локальний апокаліпсис на глобальний рівень, громадяни України рихтують свята. Ось і все!
23.08.21 | | Україна
Я і путч в СРСР
Богдан ПАНКЕВИЧ
Радянський путч у Мюнхені та у Львові (із майбутньої книжки спогадів)
22.08.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.