На Львівщині зійшли з рейок 13 вагонів вантажного поїзда: люди не постраждали.

У четвер вранці, 26 серпня, поблизу станції Глинна-Наварія на Львівщині зійшли з рейок 13 вагонів вантажного поїзда. Через аварію затримуються в русі п’ять пасажирських поїздів, повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Аварія на залізниці трапилася близько 8:20. На станції Глинна-Наварія зійшов з рейок вантажний поїзд Клепарів-Батьово, який перевозив щебінь та залізну руду. Унаслідок аварії ніхто не постраждав. Пошкоджено вагони, колійне полотно та кілька опор контактної мережі. Для ліквідації наслідків аварії на місце події прибули спеціалізовані підрозділи регіональної філії «Львівська залізниця».

«На місці події працює спеціальна комісія Укрзалізниці, яка з’ясовує обставини та причини сходу вагонів. Техніка та аварійно-відновлювальні бригади працюють над усуненням наслідків події та відновленням повноцінного руху вантажних і пасажирських поїздів цією дільницею. Наразі рух поїздів забезпечують парною колією. Змін маршрутів прямування пасажирських поїздів не планується», – повідомили у «Львівській залізниці».

Через аварію затримуються в русі пасажирські поїзди: №6 Херсон – Ужгород, №41 Дніпро – Трускавець, №46 Лисичанськ – Ужгород, №146 Ужгород – Львів та №807 Львів – Коломия. Час запізнення поїздів – від 50 хвилин до 1 години 20 хвилин.

Повністю відновити рух на ділянці, де сталася аварія, обіцяють упродовж доби.

Фото facebook.com/pustomytymr, facebook.com/Ukrzaliznytsia