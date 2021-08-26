Байден вимагає від Кремля притягти гакерів до відповідальності.

Американський президент висловив впевненість, що російська влада знає, де шукати своїх кіберзлочинців.

Вашінґтон очікує від Москви дій щодо боротьби з гакерами, які застосовують віруси-вимагачі. Про це президент США Джо Байден заявив в середу, 25 серпня, на зустрічі, присвяченій кібербезпеці. Зустріч відбулася в Білому домі, на ній були присутні представники адміністрації, які займаються питаннями національної безпеки, а також керівники великих компаній. Обговорювали питання посилення захисту країни в кіберпросторі. Стенограму виступу Байдена поширив Білий дім на своєму офіційному сайті.

Американський президент зазначив, що «кібербезпека – це ґлобальна проблема». За його словами, США закликали країни G7 «притягати до відповідальності держави, які приховують злочинців, котрі застосовують віруси-вимагачі».

«І я міг би додати, що у мене відбулася зустріч з Володимиром Путіним. Я чітко дав йому зрозуміти, що ми також очікуємо від нього притягнення їх [кіберзлочинців] до відповідальності, оскільки вони [росіяни] знають, хто це і де вони [гакери] перебувають», – сказав американський лідер.

Байден також визнав, що в царині кібербезпеки в США існують проблеми, зокрема в цій сфері бракує близько пів мільйона фахівців. Тому він ще в травні видав розпорядження про модернізацію захисту від кіберзлочинців.

Тема загроз в кіберпросторі набула за останні місяці особливої ​​актуальності в США. На початку травня зловмисники з угруповання DarkSide зламали системи американської трубопровідної компанії Colonial Pipeline. За твердженням спецслужб США, DarkSide може базуватися на території Росії. 31 травня було вчинено кібератаку на мережі американського підрозділу м'ясопереробної фірми JBS. За повідомленням пресслужби Білого дому, компанія вважає, що за нападом стоїть злочинна організація REvil, яка міститься на території Росії. Ця ж група скоїла атаку на мережі фірми-виробника програмного забезпечення Kaseya.