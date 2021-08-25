Nord Stream 2 AG програла суд щодо газової директиви ЄУ.

Відтак «Північний потік-2» буде змушений підпорядковуватися європейським норм регулювання експорту газу.

 

 

Компанія Nord Stream 2 AG – оператор газогону «Північний потік-2» – таки буде змушена дотримуватися норм газової директиви Європейської Унії. Таке рішення ухвалив в середу, 25 серпня, Вищий земельний суд в Дюссельдорфі – повідомило німецьке видання Nordkurier.

 

Компанія прийняла рішення суду до відома і оцінить його. «Про подальші кроки ми повідомимо своєчасно», – заявили представники Nord Stream 2 AG.

 

Оператор газогону кількома місяцями раніше подав скаргу проти Федеральної аґенції мереж (Bundesnetzagentur, BNA) Німеччини, яка відхилило заявку Nord Stream 2 AG. Компанія клопотала про звільнення трубопроводу від європейських норм регулювання на території Німеччини. В обґрунтуванні ж BNA говорилося, що газогін не був добудований до 23 травня 2019 року і тому не може трактуватися як виняток з газової директиви Євроунії.

 

Згідно з газовою директивою, до всіх трубопроводів, якими газ надходить до країн-членів Євроунії, застосовуються правила внутрішнього ринку. Постачальником і оператором газу не може бути одна і та ж компанія, доступ до труби повинен бути у третіх країн. Це означає, що компанія-оператор Nord Stream 2 AG мусить бути незалежна від російського Газпрому, а 50 відсотків потужностей трубопроводу повинні бути зарезервовані для інших постачальників. Зараз Nord Stream 2 AG на 100 відсотків належить російському газовому велетню.

 

25.08.2021

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